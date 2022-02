The Last of Us : la série ne sera pas diffusée avant 2023

La série événement «The Last of Us» ne verra pas le jour en 2022. Selon Casey Bloys, un des grands patrons de la chaîne américaine HBO, l’adaptation du jeu vidéo pour le petit écran attendra l’année prochaine pour faire ses premiers pas.

Dans un entretien avec le site américain Deadline, Casey Bloys a révélé que la série était actuellement en plein tournage au Canada, rendant de fait impossible une diffusion en 2022. «Cela ne sera pas diffusé en 2022. J’imagine que vous la verrez en 2023 », s’est-il contenté de dire à propos de la date de lancement de la série.

Casey Bloys a pris le temps de souligner certaines différences majeures entre la série et le jeu vidéo, à commencer par la temporalité. Dans l’adaptation télévisuelle, la pandémie aura eu lieu en 2003, au lieu de 2013 dans la version sur console. Et les principaux événements se dérouleront en 2023, au lieu de 2033 dans l’histoire originale. Il est à espérer que The Last of Us soit disponible avant la date du 26 septembre, qui correspond au premier jour de l’épidémie qui va décimer la population mondiale.

«J’ai vu les premiers épisodes et je suis très excité. Craig Mazin a fait Tchernobyl pour nous (HBO, ndlr), c’est un auteur et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai pu voir est incroyable», précise également Casey Bloys à propos de la série.

L’histoire de The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique après qu’un virus ayant échappé à tout contrôle a ravagé la population mondiale, le 26 septembre 2003. Vingt ans plus tard, les survivants tentent de survivre dans un monde peuplé de personnes infectées, mais également de groupes plus ou moins organisés et mal intentionnés. Dans une zone militaire de la ville de Boston, Joel, un homme de 50 ans, est chargé d’escorter et protéger une adolescente prénommée Ellie, qui pourrait être la clef pour sauver l’humanité.