Ed Sheeran : le chanteur a reçu le feu vert pour construire son propre tombeau dans son jardin

Ed Sheeran aura bientôt son propre tombeau prêt à l’emploi dans sa propriété. La demande de construction d’une chambre funéraire de 2,5 mètres sur 2,5 mètres sur son domaine de six hectares dans l’est de l’Angleterre - a été acceptée.

Le tombeau sera installé sous une église en forme de bateau dont la construction a déjà commencé. C’est dans cette église que le chanteur souhaite prochainement baptiser sa fille Lyra, 1 an.

La chambre funéraire est destinée à accueillir le moment venu son corps et celui de son épouse Cherry, 29 ans. Ces deux constructions pour le moins originale ont beaucoup fait parler outre-Manche, les voisins de la star voyant le projet d’un très mauvais œil.

«La région est bien desservie par les églises locales et je pense qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne célèbre crée son propre oasis de paix alors que les beaux lieux de culte abondent dans la région», a déclaré Anna Woods, l’une des membres du conseil du comté de Suffolk, dans sa lettre d’objection.

«Je note également qu’il y aura une chambre funéraire dans le bâtiment. Les célébrités sont-elles désormais si détachées de la réalité que leur moindre souffle de vie, et maintenant même l’acte de mourir, se fassent à l’écart du reste d’entre nous ?», a-t-elle ajouté.

Mais les responsables de l’environnement et de la conservation du Conseil d’East Suffolk ont finalement approuvé la demande d'Ed Sheeran. La propriété de l'interprète de «Shape of You» n'en portera qu'encore mieux son surnom de «Sheeranville», elle qui comprend déjà notamment trois autres maisons, un pub, un studio d’enregistrement, une piscine, et un verger.