The Crowded Room : Emmy Rossum (Shameless) rejoint la série avec Tom Holland

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Emmy Rossum vient d’ajouter son nom au casting de la série «The Crowded Room». Elle y donnera la réplique à Tom Holland et Amanda Seyfried.

Déclinée en dix épisodes, tous réalisés par Kornel Mundrunczo – réalisateur nominé aux Oscars pour le film Pieces of a woman en 2021 – cette série présentée comme une anthologie sera centrée sur le thème des troubles mentaux, précise The Hollywood Reporter. Emmy Rossum y jouera le rôle de la mère de Danny Sullivan (Tom Holland), une femme «qui rêve de trouver un homme capable de la sauver». Amanda Seyfried inarnera Rya, une psychologue clinicienne se retrouvant face au cas le plus difficile de sa carrière qui doit également jongler entre sa vie professionnelle et son statut de mère célibataire.

Prévue pour être diffusée sur Apple TV+, The Crowded Room est présentée comme une anthologie qui «explorera les histoires inspirantes de ceux qui se sont battus et qui ont appris à vivre avec des maladies mentales». Cette première saison s’inspire de la propre vie de la scénariste et productrice Akiva Goldsman et de la biographie The Minds of Billy Milligan, écrite par Daniel Keyes en 1981.

Pas encore de date connue

Pour les téléspectateurs alléchés par la perspective de découvrir tous ces talents réunis à l’écran, la patience est de mise. Le projet n’en est qu’à son stade de développement chez Apple TV+, et aucune date de diffusion n’a été évoquée.

Le calendrier dépendra également de l’agenda très chargé de Tom Holland. Alors que le film Uncharted vient de sortir au cinéma, le comédien est annoncé à l’affiche d’un biopic centré sur Fred Astaire, une des plus grandes stars de l’âge d’or hollywoodien. Il devrait également enfiler à nouveau le costume de Spider-Man pour un nouveau volet des aventures de l’homme araignée prévu chez Sony.