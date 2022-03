Dune 2 : Florence Pugh pressentie pour rejoindre le casting

Selon le site américain Deadline, Florence Pugh pourrait incarner le rôle de la princesse Irulan Corrino dans le deuxième volet de «Dune» au côté de Timothée Chalamet, avec lequel elle a partagé l'affiche dans le film «Little Women».

Son personnage est la fille de l’empereur Shaddam Corrino IV, qui n’apparaît pas dans le premier film de Denis Villeneuve, mais dont le nom est mentionné. Il est incarné par le comédien José Ferrer dans l’adaptation de David Lynch datant de 1984.

La notoriété de Florence Pugh a explosé grâce à son interprétation de Yelena Belova dans le film Marvel, Black Widow, et dans la série diffusée sur Disney+, Hawkeye. La comédienne britannique de 26 ans a également été aperçue dans Lady Macbeth, Les Filles du docteur March, mais aussi, et surtout, dans le film Midsommar dans lequel sa performance a été largement saluée par la critique et le public.

Le film Dune 2 se trouve actuellement en pré-production. Le tournage est prévu pour commencer à l’automne 2022, avec une sortie en salles déjà calée pour le mois d’octobre 2023.