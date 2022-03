«Buffy contre les vampires» : un reboot avec Zendaya ?

Lors d’une interview accordée à Evan Ross Katz, auteur d’un livre sur l’impact de la série «Buffy contre les vampires», l'actrice Sarah Michelle Gellar s’est confiée sur celle qu'elle verrait bien bien reprendre son rôle.

Diffusé du 10 mars 1997 au 22 mai 2001 sur le réseau The WB, le show télévisé a connu plusieurs années de gloire et reste légendaire pour beaucoup. Après sept saisons qui ont su convaincre le public, un reboot de «Buffy contre les vampires» est en préparation et les fans attendent avec impatience de savoir qui sera l’actrice qui prendra le relais et endossera le rôle de la tueuse de vampires.

«Je vote Zendaya», a souligné Sarah Michel Gellar, déjà sûre de son choix. Julie Benz, présente aussi lors l’interview et qui a incarné la vampire Darla, la soutient : «Ce serait génial».

Une actrice qui a le vent en poupe

Du haut de ses 25 ans, Zendaya fait beaucoup parler d’elle. Récemment à l’affiche du dernier Spider-Man, dans lequel elle incarne le rôle de MJ, et du blockbuster Dune, elle tient également l’un des rôles principaux de la série à succès «Euphoria».

En ce qui concerne «Buffy contre les vampires», rien n’est fait pour le moment. Zendaya semble avoir de nombreux projets. Selon les rumeurs, une future collaboration avec Beyoncé serait possible. Les deux femmes voudraient travailler ensemble sur un remake du film «Imitation of Life». A suivre.