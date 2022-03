Eve Angeli : la chanteuse souffre de problèmes de dos depuis sa participation à Splash

Invitée de la web-émission «Chez Jordan», Ève Angeli a révélé avoir été victime d’une blessure au cours du tournage de l’émission Splash, une blessure qui lui cause aujourd’hui encore des douleurs et dont elle gardera, dit-elle, des séquelles toute sa vie.

En 2013, TF1 avait lancé «Splash: le grand plongeon». Adaptée d’un format néerlandais qui a fait frémir les compagnies d'assurance, l’émission, présentée par Estelle Denis, Gérard Vivès et Julie Taton, réunissait seize célébrités prêtes à se jeter du grand plongeoir pour effectuer le plus beau plongeon possible sous l’œil des juges Laure Manaudou, Taïg Khris, Muriel Hermine et Grégory Couratier.

Le soir du lancement, Eve Angeli, qui avait marqué les esprits en laissant apparaître un téton sous son costume de Wonder Woman, avait pris sur elle pour surmonter sa peur. «C’était dur. Être en maillot de bain, ça ne me gênait pas mais par contre plonger... Moi j’ai la phobie de l’eau, j’ai la phobie de la profondeur, et plonger, je l’avais jamais fait donc c’était très dur parce que n’habitant pas Paris, j’avais très peu de moyens de répéter. J’y suis allée un peu comme tu sauterais à l’élastique sans l’élastique», a raconté la chanteuse visiblement encore traumatisée par l'expérience. Et son saut dans le grand bain l'aura marquée à vie physiquement aussi.

«Autant te dire que ça fait mal. Je me suis fait mal, j’ai eu le coup du lapin. Mon ostéo m’a dit: 'Pourquoi faire ce genre d’émission? Tu es folle, tu vas avoir des séquelles à vie'. Et en effet, j’ai mal au dos à vie. J’étais à 5 mètres, j’ai plongé la tête la première et comme je n’avais pas beaucoup de répét’, et quand même on nous pousse un peu, c’est vrai, dans ces émissions, à aller au bout, pas assez préparée, j’ai relevé la tête au mauvais moment, pile quand tu rentres en confrontation avec l’eau et paf, ça m’a fait un coup du lapin. Toute ma vie, j’ai mal», a-t-elle dit.

une promesse non tenue

«J’avais peur de mettre ma santé en péril pour 'Splash', avait-elle déjà confié il y a quelques années dans L’interview sans filtre. D’ailleurs, j’ai encore aujourd’hui des douleurs ! Ils (la production, ndlr) m’ont dit : 'Tu ne sais pas plonger ? C’est pas grave, viens. En échange tu auras ‘Danse avec les stars.’», avait-elle expliqué.

Mais pour l’heure son souhait de participer à DALS n’a pas été exaucé. En 2018, elle avait rapporté à Télé-Loisirs les raisons invoquées par les organisateurs du concours de danse : «Selon eux, on me connaîtrait déjà trop au niveau humain. Ils préfèrent prendre des gens qui n’ont pas été exposés humainement parlant. Ou alors, il faudrait que je me renouvelle dans ma vie privée. Ce n’est pas une histoire de niveau ou d’image. Je me serais soi-disant trop exposée dans d’autres programmes selon eux. Qui d’ailleurs étaient produits par les mêmes personnes. C’est un peu bizarre…», avait-elle confié. Compte-tenu de l'exigence physique de DALS (en témoigne l'état de fatigue intense des candidats soumis à de nombreuses heures d'entrainement), peut-être est-ce finalement mieux ainsi pour ménager son dos...

Pour mémoire, Eve Angeli n’est pas la seule célébrité à s’être blessée au cours de l’émission Splash. Steevy Boulay et Patrick Puydebat avaient dû renoncer à leur participation en raison d’une blessure au dos pour le premier, et une fracture du plancher orbital pour le second, des blessures survenues après de mauvaises chutes lors de séances d’entraînements et qui les avaient contraints à déclarer forfait.