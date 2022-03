«J’avais l’autonomie d’un enfant de 2 ans» : la comédienne Lucie Lucas (Clem) revient sur sa dépression

Alors qu'elle fera son retour ce 28 mars sur TF1 avec la saison 12 inédite de la série Clem, la comédienne Lucie Lucas a évoqué la profonde dépression dont elle a souffert il y a quelques années. Un calvaire dont elle a eu toutes les peines à se sortir.

Lucie Lucas a accepté de revenir sur cette période très compliquée pour elle dans le cadre d'une interview pour le podcast InPower, animé par l'influenceuse Louise Aubery. «Un jour je me suis mise à débloquer. Je rangeais mon sac à main dans le frigo. Adrien (son compagnon, ndlr) me disait "tu peux faire des pâtes pour les enfants?", je restais devant la casserole, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Je buggais complètement», a-t-elle expliqué.

Lucie Lucas évoque un «burn-out» et parmi d'autres facteurs de stress, une vie professionnelle trop dense à l'époque qui aurait concouru à avoir raison de sa santé. «Je ne savais plus rien, j'avais l'impression d'avoir l'autonomie d'un enfant de 2 ans. Je me suis mise à faire beaucoup de crises de panique, très violentes, très impressionnantes. Quand la crise était finie, je ne pouvais plus parler pendant des heures. Tout était très lent, c'était très difficile de récupérer». La jeune femme va jusqu’à vouloir en finir : «On a l’idée qu’il faut en finir car on ne sert plus à rien. On ne fait que décevoir les gens qu’on aime», a-t-elle confié.

Mais c’est justement grâce au soutien de ses proches, mais aussi à la méditation et au fait d’avoir quitté l’agitation de Paris pour la campagne, qu’elle est, dit-elle, finalement parvenue à sortir de ce cauchemar. Une période terrible qui a beaucoup affecté ses enfants - Lilou (née en août 2010), Moïra (née en janvier 2012) et Milo (né en mars 2018) - qui ont vécu en même temps qu’elle «une vraie souffrance». Ils ne comprenaient pas pourquoi maman était «trop bizarre», détaille-t-elle, pourquoi elle dormait «tout le temps».

de nombreux traumatismes

Outre le travail, ou encore la disparition de son ami l'acteur Anton Yelchin, mort brutalement dans un accident le 19 juin 2016, la jeune femme a vécu de lourdes épreuves qui ont pu nourrir insidieusement pendant des années son mal-être. Lucie Lucas avait en effet déjà fait part de plusieurs douloureuses expériences personnelles afin d'éveiller les consciences sur les problèmes de violences sexuelles et conjugales.

En août dernier, l’actrice avait notamment partagé en story une vidéo faite par Brut sur les violences faites aux femmes en racontant sa propre histoire. «J'ai mis 5 ans à sortir de cette histoire destructrice», avait-elle révélé. «Je voudrais que mes filles voient ces témoignages quand elles seront en âge d'être amoureuses, je voudrais que beaucoup d'hommes et de femmes de mon entourage voient ces témoignages et réalisent que dans un couple on ne devrait jamais vivre dans la peur ! Pas seulement la peur des coups mais aussi celle de la tyrannie émotionnelle (…) Je savais que ma relation de couple n'était pas "normale" ; mes copines, mes parents me le disaient…mais personne, ni moi, ni eux, ni lui ne réalisions à quel point les violences étaient diverses et fréquentes dans notre couple.»

En 2019, Lucie Lucas, était aussi revenue sur les violences sexuelles subies lors de différentes étapes de sa vie, dans un long message publié sur Instagram à l'occasion de la marche contre les violences faites aux femmes. Des garçons avec qui elle jouait au foot qui la «coinçaient quotidiennement dans les toilettes» et l'«obligeaient à garder leur langue dans (sa) bouche», au garçon plus âgé qu'elle «de deux ans» qu'elle aimait, mais qui l'a «violée dans sa cave», elle s’était livrée à cœur ouvert sur ces traumatismes qui peuvent profondément affecter la santé physique et psychologique et ce même de nombreuses années après les faits.

Il a donc à l'évidence fallu à la jeune femme des trésors infinis de courage pour reprendre sa vie en main.

