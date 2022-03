«Il fallait qu’on meure ensemble», «nu un flingue sur la tempe»... Adeline Blondieau et Pascal Obispo racontent la face sombre de Johnny

Dans la série-documentaire «Johnny par Johnny» mise en ligne ce mardi 29 mars 2022 sur Netflix, des proches du chanteur disparu en 2017 évoquent leurs souvenirs avec lui, des moments pas toujours heureux en raison de son addiction à l’alcool, comme en témoignent son ancienne épouse Adeline Blondieau et son ami Pascal Obispo.

«Je l’ai vu boire», se souvient ce dernier. L’interprète de «Tomber pour elle» confie qu’il trouvait cela «marrant» au départ, mais quand il se rend compte que son ami n’a pas de limite dans sa frénétique consommation, il comprend que la situation peut vite devenir dangereuse. «À un moment donné, s’il reprend une deuxième bouteille, là ça devient agressif», se remémore-t-il dans l’un des cinq épisodes de la série de Netflix.

Un jour en particulier lui fait encore aujourd’hui froid dans le dos : «Je l’ai vu bourré, je l’ai vu à poil dans son jardin avec un flingue sur la tempe. Je l’ai vu devant moi, en train de pleurer», raconte Pascal Obispo. Celui qui a notamment écrit «Allumer le feu» se souvient aussi avoir eu une belle frousse en voiture. «Un jour, on était en voiture tous les deux. Il était un peu… [ivre] Et pendant qu’on roulait, il a passé le pied de l’autre côté pour appuyer sur la pédale pour que j’aille plus vite, en me disant : ‘Moi, je suis plus fou que les autres’. (…) Je lui ai dit : ‘Tu es fou mais moi j’ai envie de rester en vie donc tu enlèves ton pied’», raconte Pascal Obispo.

Un mariage destructeur

Cette tendance à jouer avec la mort a beaucoup fait souffrir son ex-épouse Adeline Blondieau, aujourd’hui âgée de 51 ans et qui témoigne aussi dans la série documentaire. «Une fois qu'on s'est retrouvés en tant que mari et femme, il fallait que j'accepte beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. J'ai perdu une grande, grande partie de ma liberté. Mon métier, c'était Johnny», confie celle qui a été mariée au rockeur de 1990 à 1992, puis de 1994 à 1995.

«Je me suis retrouvée à boire moi aussi pour comprendre l'autre», révèle celle qui n’avait que 18 ans quand Johnny l’a épousée. «Quand ça allait mal, il fallait qu'on meure. Mais il fallait qu'on meure ensemble. Moi je me suis jetée par la fenêtre une fois et il m'a rattrapée par les cheveux; lui, il s'est jeté en arrière d'un escalier et je le tenais par les bottes... C'était du drama très, très souvent», relate-t-elle. «Quand il me regardait, il me disait : 'Mais tu es tout, je te connais depuis tellement longtemps. Tu es ma femme, tu es mon amie, tu es ma fille. S’il y a quelqu'un qui peut me sauver, c’est toi'», se remémore aussi l’actrice de «Sous le soleil».

Finalement, Adeline Blondieau quittera Johnny, épuisée par les crises du chanteur : «A force, ça m'a épuisée parce que j'avais l'impression de me battre contre un démon qui est à l'intérieur de lui, et j'étais toute petite en face de lui. Donc je suis partie : là, je n'en pouvais plus, j'étais par terre», dit celle qui en 2015 avait accusé le rockeur de l'avoir violée dans son adolescence.