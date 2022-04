Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon critiqué par ses anciens collègues, il les traite d'«ânes»

Ouvertement critiqué par deux anciens acheteurs de l’émission «Affaire conclue», Pierre-Jean Chalençon leur a répondu de manière cinglante sur Twitter.

Le célèbre collectionneur n’a manifestement pas apprécié les propos de Stéphane Vanhandenhoven et Gérald Watelet à son égard. Le premier s’est exprimé dans les colonnes du magazine Télépro pour dire tout le mal qu’il pensait de Pierre-Jean Chalençon, dont il critique les attaques permanentes envers l’émission animée par Sophie Davant.

«Je vais essayer de rester calme car c'est très énervant d'entendre ça. Même si je me fais virer, je ne cracherais jamais dans la soupe. Ces gens m'ont beaucoup appris, je me suis éclaté sur ce plateau. J'ai aussi gagné ma vie. Et je ne supporte pas les gens qui crachent dans la soupe après. Ça, c'est un peu facile», a lâché Stéphane Vanhandenhoven.

Pour Gérarld Watelet, c’est le fait d’avoir été traité de «pièce rapportée» par Pierre-Jean Chalençon il y a quelques mois qui n’est pas passé. Et il n’a pas hésité à dire tout le mal qu’il pensait du fan de Napoléon à l’hebdomadaire Ciné Télé Revue : «Chalençon est quelqu’un qui est d’une vulgarité sans nom. (…) Étant homosexuel, je ne veux surtout pas être identifié à ce genre d’individu. Il rend de nous la plus mauvaise image qu’on puisse imaginer. C’est un personnage mal élevé et méchant avec les autres ; les gens qu’il se targue de connaître soit sont morts, soit vont mourir».

C’est vendredi dernier, sur Twitter, que Pierre-Jean Chalençon a répondu à ses anciens collègues dans un message supprimé depuis. «Merci à mes anciens camarades en mal de notoriété…. Je pensais que l’humour était important en Belgique !! Mais eux vraisemblablement ne savent pas l’utiliser !!!! Je comprends mieux les scores catastrophiques d’affaire conclue avec des Ânes pareils !!», pouvait-on lire.