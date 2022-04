Soprano, à la vie, à la mort : voici la première bande-annonce du documentaire de Disney+ consacré au chanteur

Ça donne des frissons. Disney+ vient de dévoiler la première bande-annonce de la série documentaire «Soprano, à la vie, à la mort».

Alors que le premier épisode a été présenté en avant-première lors du Festival Canneseries, la série documentaire «Soprano, à la vie, à la mort» vient de dévoiler sa première bande-annonce.

Déclinée en six épisodes, cette production française de Disney+ Original revient sur le parcours incroyable du rappeur, de son enfance dans les quartiers nord de Marseille à l’enregistrement de son dernier album en 2021, en passant par son début de carrière. La série documentaire possède toutefois un fil rouge, celui de l’amitié qui lie Saïd M’Roumbaba, alias Soprano, à ses amis de toujours, Mateo, Djamali et Mej. Les trois comparses ont accompagné le chanteur pendant la totalité de son parcours, devenant les témoins privilégiés de son ascension vers les sommets.

Dans Soprano, à la vie, à la mort, Soprano, Mateo, Djamali et Mej racontent leur chemin parcouru pendant toutes ses années. Et la force des liens qui les unissent aujourd’hui. Les téléspectateurs découvrent également les témoignages de leurs amis et leurs proches, ainsi que des images issues des archives personnels des quatre amis.

Grandir à Marseille, leur éducation, leurs influences, les moments qui ont marqué leur vie – notamment la Coupe du monde 1998 et l’avènement de Zinedine Zidane – l’essor du rap marseillais et de sa figure emblématique Akhenaton, les coulisses de l’album Chasseur d’Étoiles sortie le 3 septembre 2021,... Les fans du chanteur s’apprêtent à découvrir un portrait inattendu et émouvant de Soprano.