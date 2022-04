Mariés au premier regard : Caroline s'en prend aux experts de l'émission

Diffusé ce lundi, le dernier épisode de la 6e saison de «Mariés au premier regard» a fait énormément parler sur les réseaux sociaux en raison du malaise perceptible entre Caroline et son mari, Axel. Et des commentaires de la jeune femme envers les experts de l’émission.

La mère célibataire vegan et amoureuse de la nature avait prévenu ses abonnés sur Instagram avant l’émission en annonçant, quelques heures avant la diffusion du programme : «Si vous voulez me voir me faire lyncher par les 'experts', c'est ce soir sur M6 à 21h10». Dans le viseur de Caroline se trouvent alors les deux experts de Mariés au premier regard, Pascal de Sutter et Estelle Dossin, qui n’ont pas cessé de mettre en avant la bonne volonté d’Axel, et le manque d’entrain de Caroline, tout au long de l’émission. Des analyses que la jeune femme a commenté en direct.

Aussi, quand Estelle Dossin lui reproche de ne pas donner sa chance à Axel, Caroline réagit immédiatement. «Cours de psychologie par Estelle : il suffit que quelqu'un te tende la main pour créer la réciprocité amoureuse !!! Bon à savoir», lance-t-elle. Nouvelle réaction quelques minutes plus tard quand la psychologue clinicienne affirme que la jeune femme «semble considérer que c'est à Axel de prouver qu'il est digne d'elle». «Je savais qu'ils ne pouvaient pas me saquer mais alors là... Les vrais psy font une crise cardiaque là normalement», commente Caroline.

Quand un internaute suggère en commentaire que la mission des experts est de leur venir en aide, la jeune femme enfonce le clou : «Oh non promis, ils en ont déjà assez fait». Autant dire que cette saison 6 de Mariés au premier regard est partie pour devenir inoubliable.