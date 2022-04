Plus Belle la Vie : France 3 prépare un prime spécial avec des personnages historiques du feuilleton

Alors qu’équipes techniques et acteurs retiennent leur souffle en attendant de savoir si le feuilleton sera prolongé ou s’arrêtera bientôt définitivement, France 3 annonce un épisode spécial de Plus Belle la vie avec des comédiens phares du programme.

Ce prime exceptionnel ravira les fans de la première heure, puisqu’il leur permettra de revoir des personnages historiques de la série marseillaise née en 2004.



Le bien nommé épisode «Retrouvailles» sera notamment marqué par les retours d’Ambroise Michel (Rudy), Aurélie Vaneck (Ninon), Dounia Coesens (Joanna), Coline d’Inca (Sybille) ou encore Ana Ka (Amandine). Des comédiens qui ont quitté le Mistral pour certains depuis plusieurs années.

Allociné rappelle entre autre qu’Ambroise Michel et Aurélie Vaneck avaient tous les deux intégré Plus belle la vie en 2004 avant de faire leurs adieux en 2014, à l’occasion de la diffusion du téléfilm spin-off, Une vie en Nord, qui n’a malheureusement pas donné lieu à une série dérivée.

Outre ce prime exceptionnel, le producteur a également expliqué que «les comédiens et techniciens se préparent à un été dense», puisqu’ils travaillent également sur une intrigue spéciale pour la période estivale. «Le show must go on jusqu’à la fermeture du rideau, même s’il est encore trop tôt pour dire s’il va s’abaisser», a-t-il conclu.

Une sorte de bouquet final ? Vincent Meslet tient cependant à rassurer les fans quant à l’avenir de la série : «On a en tête ce que représente Plus belle la vie en termes d’activité, notamment pour les comédiens récurrents, a déclaré le directeur général de Newen France, selon les propos rapportés par Allociné. On travaille à faire vivre la marque qui reste forte, transmet des valeurs. Le paysage audiovisuel ne se résume pas à TF1 et France Télévisions.»