Better Call Saul : les créateurs de la série évoquent l'arrêt cardiaque de Bob Odenkirk en plein tournage

Alors que la première partie de l’ultime saison 6 de «Better Call Saul» démarre le 18 avril prochain, les créateurs de la série – Vince Gilligan et Peter Gould – sont revenus sur le choc qu’a été l’arrêt cardiaque de Bob Odenkirk, l’acteur principal, sur le tournage.

En juillet 2021, l’interprète de Jimmy McGill/Saul Goodman tombait, inconscient, après le tournage d’une scène avec Rhea Seahorn (Kim Wexler) et Patrick Fabian (Howard Hamlin). Bob Odenkirk était en train de pédaler sur son vélo d’exercice au moment où il a été victime d’un arrêt cardiaque. Se retrouvant à terre, le cœur à l’arrêt. La responsable de la sécurité, Rosa Estrada, et l’assistante du réalisateur, Angie Meyer, lui ont prodigué un massage cardiaque et l’ont branché à un défibrillateur automatique. Trois décharges électriques seront nécessaires pour faire repartir le cœur du comédien. Avant qu’il ne soit transféré à l’hôpital.

Bob Odenkirk a fait son retour sur le plateau le 8 septembre 2021, avec la mission de reprendre le tournage de la scène où il l’avait laissé. «C’était une scène difficile à tourner de nouveau. J’étais à la réalisation quand cela est arrivé. J’étais là», explique Vince Gilligan au site américain Deadline. Le co-créateur de la série précise qu’il restait une dernière partie à filmer, et que le défi était dès lors de faire en sorte que les deux mois d’intervalle ne se voient pas à l’écran. «Toutes les équipes – maquillage, la photographie, les costumes, etc. – tout le monde a fait en sorte que rien ne transparaisse à l’écran», poursuit Vince Gilligan.

«Je peux dire que, dans cette saison 6, vous allez voir des scènes tournées avec Bob Odenkirk avant et après son accident cardiaque, et vous ne pourrez pas faire la différence. Sa capacité à se remettre a été incroyable», affirme Peter Gould. «C’est aussi grâce à ceux qui lui ont sauvé la vie. Ils sont comme des anges, des saints, ils sont intervenus immédiatement et lui ont sauvé la vie», poursuit Vince Gilligan.