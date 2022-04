Stéréo Club : Camille Combal bientôt à la tête d'un nouveau jeu

Camille Combal a annoncé qu’il sera bientôt à la tête d’une nouvelle émission musicale intitulée «Stéréo Club», créée d'après un concept humoristique bien connu outre-Atlantique.

Il s’agit en effet de la première adaptation de «That’s My Jam», émission américaine qui reprend le principe des séquences musicales de l’émission «The Tonight Show» de Jimmy Fallon, diffusée sur NBC (et sur Canal+ en France).

Après Danse avec les stars, Mask Singer, La Grande Incruste, Qui veut gagner des millions, Camille & Images, Une famille en or, ou encore dernièrement Welcome Back, Camille Combal travaille déjà sur ce nouveau projet qui sera à découvrir prochainement sur TF1.

Le principe de ce jeu est simple : deux équipes de personnalités s’affrontent lors d’épreuves musicales comme des karaokés ou des blind tests revisités. Il pourra s'agir, à titre d'exemples, de chanter les paroles d'une chanson sur l'air d'une autre, ou bien d'imiter une personnalité en chantant.

«Stéréo Club arrive bientôt ! Ça va être fou !!! Du chant, du jeu, de la mauvaise foi, de la danse, du lipsync, du xylophone, des pas chassés, des invités canons, de la clé de sol, du lalalalala… Trop trop impatient de vous faire découvrir ça», a annoncé Camille Combal sur Twitter.

«Stéréo Club ! J’adore ce titre ! Félicitations Camille Combal. Tu vas tellement t’amuser ! Je veux un tee-shirt», s’est lui-même réjoui l’animateur Jimmy Fallon.

Stereo Club!!! I love this title. Congrats @CamilleCombal. You are going to have so much fun. I want a t-shirt. https://t.co/S8CAkhIRl6

— jimmy fallon (@jimmyfallon) April 16, 2022