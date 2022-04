A$AP Rocky : le rappeur a été libéré sous caution

Arrêté à Los Angeles ce mercredi 20 avril à sa descente d’un jet privé en provenance de la Barbade, A$AP Rocky a été libéré sous caution.

Le rappeur est sorti plus tard dans la soirée de mercredi après avoir payé 550.000 dollars, a confirmé la police de Los Angeles.

Sorti de détention, il n’est pas pour autant sorti d’affaire... Le rappeur américain, compagnon de Rihanna, est en effet suspecté d'implication dans une fusillade en novembre dernier.

La police de Los Angeles enquête plus précisément sur une «dispute entre deux connaissances» survenue le 6 novembre 2021 à Hollywood, dans laquelle «le suspect (Rocky, ndlr) a tiré avec une arme de poing sur la victime».

A$AP Rocky aurait tiré sur cet homme «trois ou quatre fois», selon les déclarations de la victime, dont la main gauche aurait été effleurée par une balle. La police précise qu’A$AP Rocky aurait pris la fuite après l’incident aux côtés de deux hommes.

L’identité du plaignant n'a pas été dévoilée par la police qui évoque de «légères blessures».

33-year-old Rakim Mayers, a Los Angeles resident, also known as music artist A$AP Rocky, has been arrested in connection to a shooting that occurred in the Hollywood area in November of 2021. pic.twitter.com/YeV9w2udDL

— LAPD HQ (@LAPDHQ) April 20, 2022