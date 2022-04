Ciné+: James Bond, films de guerre, biopics ou classiques... Une énorme programmation en mai

Grâce aux chaînes du bouquet Ciné+, les cinéphiles vont se régaler tout au long du mois de mai avec un catalogue de films dément et des programmations spéciales qui vont leur mettre l’eau à la bouche.

Au diapason, Ciné+Premier, Ciné+Frisson et Ciné+Classic proposeront tout au long du mois (et aussi en juin) de revivre toute la saga James Bond. Avis aux fans de Daniel Craig, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Sean Connery, Roger Lazenby ou Roger Moore…Les serviteurs de sa Majesté seront absolument tous à disposition et auront le permis de vous divertir !

Mais les amoureux du 7e Art n’auront pas rendez-vous qu’avec le célèbre espion… Sur Ciné+Premier il ne faudra pas manquer les sorties récentes du mercredi, comme Une affaire de détails de John Lee Hancock avec Jared Leto (le 4 mai), Parents d’élèves de Noémie Saglio (le 11 mai), Invisible Man avec Elisabeth Moss (le 18 mai), et Mon année à New York (le 25) avec Sigourney Weaver et la formidable Margaret Qualley.

Amateurs de films d’action (et du joli minois de Tom Cruise), il faudra réserver à tout prix la soirée du 23 mai dédiée spécialement à l’acteur avec au programme Edge of Tomorrow, Magnolia, Jack Reacher 1 et 2, Lions et Agneaux et Jerry Maguire.

Toujours sur Ciné+Premier, il ne faudra pas manquer non plus La tour sombre de Nicolaj Arcel (le 10 mai à 20h50) et Blade Runner de Denis Villeneuve (le 19 mai à 22h25), tout comme la soirée Ridley Scott le 5 avec Seul sur Mars et Prometheus.

Grosses frayeurs et grandes destinées

Du côté de Ciné+ Frisson, c’est une sélection de films 100% soldats qui attend les téléspectateurs, avec des monuments du genre comme Apocalypse Now et La ligne Rouge, mais aussi des films plus récents devenus des classiques instantanés comme 1917, Stalingrad et Walkyrie.

Au mois de mai, on fait décidément ce qu’il nous plaît. Honneur aux biopics du côté de Ciné+émotion avec notamment Saint Laurent de Bertrand Bonello avec le regretté Gaspard Ulliel (le 19 mai à 22h35), Resistance de Jonathan Jakubowicz (le 5 mai à 22h35), ou encore Gainsbourg vie héroïque de Joann Sfar (le 26 mai à 20h50).

Sur Ciné+Famiz c’est notamment une nuit spéciale sur le thème du babysitting qui réunira toute la famille devant l’écran le 7 mai, avec au programme Nanny McPhee 1 et 2, Kung Fu Nanny mais aussi Baby Sitter malgré lui.

Le calendrier est déjà bien rempli mais pas question non plus de faire l'impasse sur les actus de Ciné+ Club, qui proposera entre autres réjouissances Las Ninas de Pilar Palomero (le 3 mai), Le Pardon de Maryam Moghadam (le 17 mai), Memoria de Apitachong Weerasethakul (le 20 mai) et Epicentro de Hubert Sauper (le 20 mai). Enfin, pause obligatoire sur Ciné+ Classic tous les jeudis et un cycle Jean-Louis Trintignant avec, parmi les nombreux films à (re)voir, Ma nuit chez Maud de Rohmer (le 5 mai), Le Conformiste de Bertollucci (le 12 mai), ou encore Z de Costa-Gavras (le 26 mai) avec feu Jacques Perrin.