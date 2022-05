«Le protocole a plutôt bien marché, je vais très bien» : Florent Pagny donne des nouvelles de son combat contre le cancer

Atteint d’un cancer du poumon, le chanteur Florent Pagny a ce lundi 10 mai, assuré que son traitement contre la maladie était particulièrement efficace et qu’il se sentait «très bien».

C’est dans une vidéo Instagram que le juré de The Voice a donné ces bonnes nouvelles. Une vidéo dans laquelle il apparaît métamorphosé, notamment à cause de la chute de cheveux due à la chimiothérapie.

«J'ai un peu changé de look puisque c'est le traitement qui veut ça», a-t-il expliqué, d’ailleurs d’emblée. « Je ne veux pas vous imposer une série Netflix», a ironisé ensuite celui qui avait il y a quelques semaines déjà annoncé via une vidéo postée sur le même réseau souffrir d’un cancer du poumon inopérable et devoir subir une chimiothérapie et des rayons X.

Apparu à l’écran la semaine passée sur TF1, dans un épisode de The Voice enregistré en février dernier au cours duquel il avait plaisanté sur son «nouveau look», c’est cette fois pour partager une bonne nouvelle qu’il a souhaité reprendre la parole. «C'est derrière moi. Il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien», a-t-il assuré, indiquant même que «le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios d'immunothérapie ma tumeur grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette».

«Tout de suite derrière on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives», a expliqué Florent Pagny qui en a profité pour remercier au passage le personnel médical qui le suit, ses proches et les fans qui lui ont témoigné leur soutien dans cette épreuve. «J'ai été très bien accompagné médicalement, par ma moitié, mes enfants, et puis il y a eu ces milliers de messages, de témoignages d'amour, de soutien et de bonnes ondes. Ça a aussi contribué à m'aider», a-t-il confié.

Alors que sa tournée avait été annulée, il espère bien pouvoir remonter sur scène dans les prochains mois : «Si tout se passe bien on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé: la tournée des 61», a-t-il conclu.