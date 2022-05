Les Années Coup de Cœur : Fred Savage écarté du reboot pour comportement inapproprié

A la suite de «plusieurs plaintes», Fred Savage vient d’être remercié par Disney du reboot des Années coups de cœur, dont il était l’un des artisans.

Celui qui interprétait Kevin Arnold dans la série originale culte créée dans les années 1980 serait accusé de «conduite inappropriée», a fait savoir Deadline. «Récemment, nous avons été mis au courant d’allégations de conduite inappropriée de la part de Fred Savage, et comme le veut la politique, une enquête a été lancée. Une fois terminée, la décision a été prise de mettre fin à ses fonctions de producteur exécutif et de réalisateur de The Wonder Years (titre original du reboot, ndlr)», a déclaré un porte-parole de la maison de production 20th Television dans un communiqué.

La nature des accusations n’a pas été spécifiée, mais Deadline évoque, en plus d’un «comportement inapproprié», des «débordements verbaux».

Ce ne serait pas la première fois que l‘acteur et réalisateur serait ainsi accusé. En 2018, une femme employée au département costumes de The Grinder avait notamment porté plainte, accusant Fred Savage de l’avoir agressée et harcelée lors du tournage de la série en 2015.

À l’époque, ce dernier avait qualifié les accusations de «complètement fausses» et la 20th Television, qui produisait la série, avait déclaré avoir effectué une enquête en interne et n’avoir trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles. Le différend s'était ensuite réglé discrètement dans des conditions gardées secrètes. «J'espère qu'en prenant la parole, d'autres femmes qui ont été victimes d'abus de pouvoir trouveront le courage de faire de même», avait déclaré l'avocate à l'annonce du retrait de la plainte suite à un arrangement qui avait dit-elle satisfait sa cliente. «Nous sommes à l'ère du #metoo et bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir, nous constatons enfin des progrès et je continuerai à faire ma part pour aider les victimes à obtenir justice», avait-elle ajouté selon Page Six.

«Bien qu'aucune des accusations portées contre moi ne soient vraies, j'appelle de tout cœur toutes les personnes qui se sentent maltraitées à se manifester et à parler aux ressources humaines et aux responsables», avait de son côté déclaré l'acteur, selon des propos rapportés par CNN. «Nous avons été témoins de tant de bravoure de la part de celles et ceux qui se sont exprimés récemment, mais je vais tout aussi hardiment me protéger, ainsi que ma famille, de ceux qui cherchent à ternir ma réputation.», avait-il ajouté.

Diffusée sur ABC outre-Atlantique et sur Disney+, la nouvelle série Les Années coups de Cœur - dont Fred Savage avait réalisé huit épisodes lors de la première saison - suit le quotidien d’une famille afro-américaine vivant en Alabama, à la fin des années 1960.

