Drôle : La saison 2 de la série française est annulée

Malgré son succès critique, la série Drôle de Fanny Herrero ne connaîtra pas de saison 2. Un crève-cœur pour les fans de cette petite pépite qui plongeait dans le monde du stand-up parisien en suivant la vie de jeunes humoristes.

Après la joie vient donc la tristesse pour les fans de la série signée par la créatrice de Dix pour Cent. Netflix vient de confirmer qu’elle n’y donnerait pas suite.

«Je suis évidemment triste et déçue que Netflix n’ait pas laissé la série s’installer davantage, au regard de l’accueil et des témoignages enthousiastes, affectueux, de la presse et du public, de plein de jeunes gens qu’on ne connaît pas, qui ont insisté sur sa fraîcheur. Ce qui reste, c’est la fierté de l’avoir faite avec mon équipe, d’avoir aimé créer ces personnages qui ont permis de révéler quatre acteurs magnifiques», a déclaré Fanny Herrero dans une interview pour Les Inrocks.

Lien de cause à effet - dans une logique qui consisterait à réduire ses coûts - ou pas, cette annulation survient après l’annonce de la première perte d’abonnés de l’histoire de Netflix qui n’avait jusque-là connu qu’une croissance effrénée. Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet récemment abandonné par la plate-forme, avec un certain nombre concernant le secteur de l’animation, dont «Pearl», le projet de série animée de Meghan Markle.