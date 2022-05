Eurovision 2022 : découvrez l’ordre de passage, pas forcément favorable à la France

La finale de l’Eurovision se tiendra ce samedi à Turin et sera à suivre en direct à partir de 21h sur France 2. Le tirage au sort pour définir l’ordre de passage des pays qualifiés a été effectué, et il n’avantagera pas vraiment la France.

Comme avait confirmé auprès de Ouest France tout récemment Marie Myriam, la dernière gagnante française en date, l’ordre de passage, est en effet «tout sauf anodin».

Représentants tricolores de la 66e édition du concours, Alvan & Ahez ont hérité de la sixième place sur 25. Même s’il ne s’agit pas de la pire position pour espérer l’emporter, les interprètes de Fulenn ne seront donc pas dans la seconde partie de tableau, considérée comme optimale pour marquer les esprits, les votes du public n’étant ouverts qu’à l’issue des passages de tous les candidats.

Mais qu’on se rassure, certains participants ont su faire mentir cette hypothèse, à l’instar du Portugais Salvador Sobral, lauréat en 2017 après avoir chanté en 11e position.

Autre petit «désavantage» de la 6e position de la France, elle précède la prestation des Norvégiens affublés de têtes de loups.., une des prestations excentriques très attendues, comme en réserve le concours chaque année.

De toute façon il sera difficile pour la France, comme pour les autres pays, d’obtenir plus de voix que l’Ukraine, qui part ultra-favorite. Le groupe de hip-hop Kalusch Orchestra passera en 12e position pour défendre les couleurs de son pays meurtri par la guerre initiée par Vladimir Poutine. Et ce moment d’émotion pour toute une nation et le monde entier avec lui, qu’il soit ou non une réussite sur le plan musical, ne risque pas d’être oublié avant l’heure du scrutin.

Ordre de passage des finalistes de L’Eurovision 2022

République tchèque : We Are Domi – Lights Off



Roumanie : WRS – Llámame



Portugal : MARO – Saudade, Saudade



Finlande : The Rasmus – Jezebel



Suisse : Marius Bear – Boys Do Cry



France : Alvan & Ahez – Fulenn



Norvège : Subwoolfer – Give That Wolf A Banana



Arménie : Rosa Linn – Snap



Italie : Mahmood & Blanco – Brividi



Espagne : Chanel – SloMo



Pays-Bas : S10 – De Diepte



Ukraine : Kalush Orchestra – Stefania



Allemagne : Malik Harris – Rockstars



Lituanie : Monika Liu – Sentimentai



Azerbaïdjan : Nadir Rustamli – Fade To Black



Belgique : Jérémie Makiese – Miss You



Grèce : Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together



Islande : Systur – Með Hækkandi Sól



Moldavie : Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul



Suède : Cornelia Jakobs – Hold Me Closer



Australie : Sheldon Riley – Not The Same



Royaume-Uni : Sam Ryder – Space Man



Pologne : Ochman – River



Serbie : Konstrakta – In Corpore Sano



Estonie : Stefan – Hope