Eurovision 2022 : une star britannique séduite par la performance de la France

Certes, la France n’a pas brillé lors du concours de l’Eurovision 2022 en terminant à l’avant-dernière place. Mais ils auront au moins réussi à séduire J.K. Rowling avec leur performance sur scène.

Le groupe Alvan & Ahez a fièrement représenté la France lors du concours de l’Eurovision 2022 avec sa chanson Fulenn. Mais le jury n’a manifestement pas été ébloui par la performance, puisqu’il termine à la 24e et avant-dernière place avec 17 points au compteur.

Petite consolation toutefois, le groupe breton peut s’enorgueillir d’avoir reçu le soutien inconditionnel de la romancière britannique, J.K. Rowling, à qui l’on doit la saga littéraire Harry Potter. C’est sur Twitter que cette dernière a salué la prestation de la France avec enthousiasme.

French people make me feel inferior with their stylishness. I try and remind myself 'no-one can make you feel inferior without your consent,' but it doesn't help because big deal, I'm clearly consenting. #Eurovision



Also, this song is good. — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

«Les Français me font me sentir inférieure avec leur élégance. J'essaie de me rappeler que ‘personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement’, mais ça n'aide pas parce que gros problème, je suis clairement consentante. En plus, cette chanson est bonne», peut-on lire.

De quoi mettre du baume au cœur du groupe Alvan & Ahez qui, après le concours, a préféré retenir le plaisir de participer à un tel événement, et le soutien du public. «On est fiers d'avoir accompli ce qu'on voulait faire. On l'a fait et on l'a incarné avec le cœur. On prend un peu de recul : c'est cool d'avoir vécu cette expérience, on a été soutenu, on a eu plein de messages, on a travaillé la prestation», a confié Alvan au site de Télé Loisirs.