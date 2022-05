The Boys, saison 3 : une nouvelle bande-annonce explosive et sanglante dévoilée

Prévue pour être lancée le 3 juin prochain, la saison 3 de «The Boys» vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce explosive et sanglante qui ne fait que renforcer l’impatience des fans.

Il va y avoir des surprises… et beaucoup de sang versé. Amazon Prime Video vient de publier une nouvelle bande-annonce de la saison 3 de The Boys, dont la diffusion sera lancée le 3 juin prochain sur la plate-forme de streaming. Dans ces nouvelles images, on apprend qu’il y a «un énorme souci avec le Protecteur» qui, depuis la conclusion de la saison 2, a totalement perdu la tête. Et cela promet de créer des situations particulièrement inconfortables pour les principaux protagonistes de l’histoire.

La bande-annonce révèle également l’existence d’une formule de Compound-V permettant à n’importe quel humain de disposer de super-pouvoirs pendant 24h. Un sérum que va utiliser Butcher pour affronter ses ennemis. On découvre que ce dernier a maintenu le lien avec le fils que son ex-femme a eu avec le Protecteur, et que Hugh Campbell reconnaît volontiers qu’il est impossible de combattre la société Vought de manière légale. Ce qui laisse entendre que la manière forte sera définitivement la seule option viable pour la bande de The Boys.

Des scènes jamais vues auparavant

Selon Karl Urban, qui incarne Butcher à l’écran, cette saison 3 contiendra des moments particulièrement choquants, avec des scènes jamais vues dans l’histoire du cinéma. «Je vous jure que vous n’avez jamais rien vu de similaire dans l’histoire du cinéma. Nous avons vu encore plus grand cette saison. C’est une virée drôle et intense», promet le comédien néo-zélandais.

Le showrunner Eric Kripke ne s’est pas privé pour en rajouter une couche. «La scène des premières 10 minutes n’est pas seulement le truc le plus fou que nous n’ayons jamais fait, je pense que c’est le truc le plus dingue que personne n’a jamais fait», lance-t-il au site américain The Hollywood Reporter.

Eric Kripke révèle que Black Noir enlèvera son masque pour la première fois, et que cette saison 3 parlera - d'une certaine manière - de la pandémie de Covid-19, «et de comment le gouvernement de Donald Trump a été totalement dépassé par cet évènement. C’est comme le Protecteur qui se souci plus de l’image qui est renvoyée que de la résolution du problème. C’est à propos de ces hommes de pouvoir qui ont besoin de renvoyer une image machiste. Nous sommes en train de voir le monde flirter avec une troisième guerre mondiale parce qu’un homme avec une petite bite est en train de faire un caprice», poursuit-il.

Nouveau visage de cette saison 3, Jensen Ackles fera son apparition sous les traits de Soldier Boy. Et lui aussi promet des scènes complètement folles. «Lire le scénario a été une révélation. Ils ont réussi le tour de force de mettre en image Herogasm (un récit traitant d’une orgie à laquelle participent les super-héros dans le comics, ndlr). Je ne dirais pas comment ils ont fait… mais bordel !», lance l’acteur.