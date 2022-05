«Je le dis pour la première fois» : Stéphane Plaza lève le voile sur son orientation sexuelle

Habituellement extrêmement discret quant à sa vie amoureuse, l’agent immobilier et animateur de M6 Stéphane Plaza s’est laissé aller à une confidence sur son orientation sexuelle.

Gay ou hétéro, fini le brouillage de piste. L’animateur de Chercheurs d’Appart, Stéphane Plaza, a longtemps cultivé le mystère sur sa vie amoureuse, laissant pour les curieux planer le doute quant à son orientation sexuelle.

Mais les choses risquent désormais d’être plus claires… Au cours d’une interview avec Le Journal du dimanche publiée ce 29 mai, l’animateur préféré des Français a fini par répondre à la question qui lui est régulièrement posée. «Je trouve ça dingue que les gens se posent ce genre de question sur moi. Bon, je le dis pour la première fois : je suis hétérosexuel. Voilà», a-t-il fini par lâcher.

Une révélation cash pour celui qui avait pris un malin plaisir à déclarer «dragouiller» aussi bien les femmes que les hommes. «Je suis joyeux mais pas pacsé! Comprenne qui veut. Ceux qui ne comprennent pas continueront peut-être à dire que je suis gai, ou gay, mais ça ne me dérange pas. Je n’ai ni à démentir ni à confirmer. C’est du domaine de la vie privée», avait déclaré Stéphane Plaza à Télé 7 jours en 2017.

«Chaque fois que j'ai parlé de ma vie amoureuse et que j'ai essayé d'être honnête, ça a été une catastrophe. Dès que j'annonce quelque chose sur ce sujet, soit je suis suivi dans la rue, soit on me croit avec les mauvaises personnes et ça me fout un bordel là-dedans. C'est décidé : je n'en parlerai plus !», avait-il également expliqué dans Télé +.