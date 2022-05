Disney+ : une bande-annonce pour la série «Pistol» de Danny Boyle

Disney+ vient de dévoiler la bande-annonce de «Pistol», une série en 6 épisodes pilotée par Danny Boyle et adaptée des mémoires de Steve Jones, le guitariste des Sex Pistols, à découvrir à partir du 6 juillet sur la plate-forme de streaming.

Faire émerger le futur. La mini-série en 6 épisodes, «Pistol», vient de dévoiler sa bande-annonce. Adaptatée des mémoires de Steve Jones, le guitariste des Sex Pistols, ce biopic dont la réalisation a été confiée à Danny Boyle (Slumdog Millionaire, Trainspotting) retrace l’histoire de ce groupe de punk qui a secoué l’Angleterre dès sa formation en 1975.

Pour porter ce récit à l’écran, un casting impressionnant a été réuni. Les cinq musiciens - Johnny Rotten, Steve Jones, Sid Vicious, Glen Matlock et Paul Cook – sont incarnés par Anson Boon (1917, Blackbird), Toby Wallace (Milla), Louis Partridge (Les Médicis, Enola Holmes), Christian Lees (Tale of Tales) et Jacob Slater. Maisie Williams (Game of Thrones), Talulah Riley (Westworld, Inception), Emma Appleton (The Witcher), ou encore Thomas Brodie-Sangster (Le jeu de la Dame) complètent la distribution.

La série Pistol sera lancée le 6 juillet prochain sur Disney+.

Le synopsis officiel : L’histoire d’une insurrection musicale, celle des Sex Pistols, telle que l’a vécue Steve Jones (Toby Wallace), le guitariste et membre fondateur du groupe. Ses souvenirs hilarants, émouvants et parfois déchirants nous font revivre, dans un récit kaléidoscopique, trois des années les plus extraordinaires, les plus chaotiques et les plus obscènes de toute l’histoire de la musique, ou comment un groupe de jeunes prolétaires boutonneux, turbulents et «sans avenir» a fait trembler l’ordre établi, failli renverser le gouvernement, et révolutionné la musique et la culture populaire.