Procès Johnny Depp/Amber Heard : Amy Schumer, Naomi Campbell, Donald Trump Jr… Découvrez les réactions des célébrités après le verdict

Les célébrités ont elles aussi suivi avec attention le procès en diffamation de Johnny Depp et d’Amber Heard, et elles ont, à l'instar de millions d'anonymes, partagé leur ressenti sur les réseaux sociaux à l'annonce du verdict.

Cela n'a pas fait que des heureux. Johnny Depp est ce mercredi sorti victorieux de son procès en diffamation intenté contre son ex-femme Amber Heard, qui au bout de six semaines d'un procès qui à mis au jour leur relation toxique, a été condamnée à lui verser 10 millions de dollars. «Team Depp» ou «Team Heard», les anonymes, qui ont été nombreux à suivre les audiences en direct à la télévision, se sont tous rangés dans un camps et ont partagé en nombre leur opinion sur la question, certaines célébrités elles aussi en ont fait de même.

Les comédiens Chris Rock, Joe Rogan et Bill Burr ne s’étaient déjà pas privés pour défendre publiquement Depp, qualifiant Heard de «folle» et de menteuse. D’autres ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour exprimer leur joie à l’annonce du verdict nettement en faveur de l'acteur, même si lui aussi a été condamné à verser deux millions de dollars à son ex-femme.

Si le match qui s’est joué en ligne durant tout le procès a été emporté haut la main par Johnny Depp - qui en tant qu'acteur à succès a pu compter sur une solide fan base - relativement peu de personnalités de premier plan - le doute les a-t-il habités ? - ont clairement osé se tenir debout à ses côtés.

Donald Trump Jr. lui n'a pas caché sa joie à l'annonce du verdict : «Croyez toutes les femmes… sauf Amber Heard (reprenant la petite phrase de Chris Rock qui a un jour pris une gifle pour moins que cela, a relevé un internaute, ndlr). 15.000.000 de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs à Depp, et peut-être une affaire efficace pour mettre fin à la notion du féminisme enragé [sic] selon laquelle tous les hommes sont coupables avant d'être innocentés que nous avons vus récemment.», a ajouté le fils de l'ancien président américain.

Believe all women... except Amber Heard.





$15,000,000 in compensatory and punitive damages to Depp, and perhaps a case that could end the effective rabid femminist notion that all men are guilty before being proven innocent that we've seen as of late.





She's just that terrible!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 1, 2022