Une fan d'Elizabeth II réunit 12.000 objets de collection dans sa maison

Alors que la reine célèbre officiellement, à partir de ce jeudi, son jubilé de platine, elle compte des milliers de fans à travers le pays. Parmi eux, une retraitée qui a transformé sa maison en véritable musée à l’effigie de la famille royale avec pas moins de 12.000 objets représentant d’Elizabeth II et les siens.

Tasses, poupées, photos, assiettes… Margaret Tyler, l’une des plus grandes collectionneuses d’objets dédiés à la famille royale, aligne ses précieux sésames dans sa maison. Plus de 10.000 objets ont investi les pièces de sa résidence devant laquelle trônent deux mini statuettes d'Elizabeth II et une réplique d'un garde de la reine. A l'intérieur, tous les membres des Windsor sont représentés. Elizabeth II évidemment mais aussi Kate, William, Meghan, Harry, le prince Charles ainsi que Lady Di occupent les lieux.

Des objets qu’elle a achetés pour la plupart à la boutique de la reine à Londres, explique-t-elle. En fan absolue, la retraitée est d’ailleurs bien connue des lieux, qui n’hésitent pas à l’appeler quand une nouveauté sort afin qu’un exemplaire lui soit réservé.

Une pièce dédiée à Elizabeth pour son jubilé

La retraitée, qui a commencé sa collection il y a 40 ans, ne cesse de l’étoffer avec passion. Elle a même consacré une pièce entièrement dédiée au jubilé de la reine, qui débute ce jeudi.

Dans cet espace, la super fan aligne les produits dérivés spécialement conçus pour les 70 ans de règne de la monarque. Elizabeth II y apparaît souriante, sous tous les profils et tous les supports possibles et inimaginables et il n’y a déjà presque plus de place. Une vraie fan.