TPMP : Benjamin Castaldi traité «d'ignoble beauf» sur le plateau

Lors de la chronique baptisée «L’indic de la rédac» ce jeudi 2 juin dans TPMP, Sacha Elbaz a révélé un extrait enregistré lors d’une coupure publicitaire durant lequel Guillaume Genton traite Benjamin Castaldi «d’ignoble beauf».

La tension était palpable. Lors de la rubrique de Sacha Elbaz intitulée «L’indic de la rédac» dans laquelle il dévoile des moments «off» qui se déroulent sur le plateau de «Touche pas à mon poste !», les téléspectateurs de C8 ont pu découvrir une conversation entre Guillaume Genton et Géraldine Maillet à propos de Benjamin Castaldi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le producteur n’a que peu d'estime pour son aîné.

«Franchement, je suis un meilleur choix que Castaldi pour la radio (…) on ne comprend pas quand il parle», commence-t-il. «Toutes ses vannes elles tombent à plat, c’est une catastrophe», ajoute Guillaume Genton alors que Géraldine Maillet souligne qu’il «n’a pas le respect des anciens». «Non, je suis lucide ! C’est pas son truc quoi ! C’est un ignoble beauf. J’ai envie de faire une émission quali, chic et élégante. Lui c’est un ignoble beauf qui pète et qui rote. Ça me débecte !», surenchérit le jeune homme.

Au retour sur le plateau, Benjamin Castaldi est apparu contrarié alors que Guillaume Genton prétendait avoir été doublé. Affirmant ne pas être étonné par une telle attaque, l’ancien animateur de Secret Story a tenté de garder la face.

«Je me fais un point d’honneur à n’avoir aucune répartie, et de moins en moins, et c’est mon personnage. Mais ça m’a fait beaucoup de peine quand même, ce qu’il vient de dire. Et ça va mal se passer…», a-t-il déclaré devant les rires de Cyril Hanouna.