Miss Marvel : la première super-héroïne musulmane de Disney+ dévoile ses pouvoirs ce mercredi sur la plate-forme

«Miss Marvel», qui met en scène la première super-héroïne musulmane de l'univers Marvel, est diffusée à partir de ce mercredi 8 juin sur la plate-forme de streaming Disney+.

Un symbole fort. La première super-héroïne de confession musulmane de Marvel arrive ce mercredi 8 juin sur le service de streaming.

Cette «Miss Marvel», c’est Kamala Khan, une jeune Américaine de 16 ans issue d'une famille pakistanaise. Elle est le fruit de l'imagination de l'éditrice Sana Amanat, qui l’a créée en s'inspirant de sa propre enfance en tant qu'Américaine de religion musulmane. La scénariste G. Willow Wilson, convertie à l'Islam, a ensuite développé le personnage.

Les conflits de Kamala Khan ne concernent pas seulement les super-vilains, mais aussi sa spiritualité, ses devoirs familiaux et ses traditions : «Ce n'est pas de l'évangélisation», a déclaré Wilson au New York Times. «C'était vraiment important pour moi de dépeindre Kamala comme quelqu'un qui lutte avec sa foi.»

«J'ai voulu créer une histoire pour toutes les petites filles qui ne se retrouvent pas dans les médias, particulièrement dans la culture populaire et les programmes de divertissement. Kamala Khan n'est pas seulement musulmane et elle n'a pas vocation à représenter tous les musulmans. Elle représente juste une perspective», avait quant à elle confié Sana Amanat au journal Le Monde en 2013.

Série composée de six épisodes et plutot déstinée à un public adolescent, «Miss Marvel» plonge dans le quotidien de la lycéenne, qui s'avère, avant d'être une super-héroïne, une grande amatrice de jeux vidéo et une insatiable rédactrice de fan-fiction. Fan absolue des super-héros, qui enflamment son imagination (surtout Captain Marvel dont son costume reprend d'ailleurs les couleurs), elle peine à trouver sa place à la maison comme au lycée, jusqu’à ce qu’elle se découvre des super-pouvoirs, semblables à ceux de ses héros. Elle se dit alors, peut-être de manière un peu prématurée, que tout va s’arranger pour elle. Mais elle va devoir surmonter bien des obstacles pour parvenir à concilier ses études, sa vie de famille et ses super pouvoirs émergents...

Miss Marvel dépeint cependant plus que les aventures d'une ado avec des super pouvoirs. C'est aussi une teen série avec tous les codes du genre : Kamala a le béguin pour les garçons et ne sait pas comment être cool avec eux; elle se dispute avec ses parents; elle veut réussir en classe (tout en sauvant la planète)...

Un rôle qui semble avoir été taillé pour son interprète

C’est Iman Vellani, âgée de 19 ans aujourd'hui, qui interprète la super-héroïne fan de pop-culture. La jeune actrice d’origine pakistanaise lui prêtera d'ailleurs de nouveau ses traits dans le film «The Marvels» en 2023, aux côtés de Brie Larson et de Teyonah Parris.

L’actrice confie qu’elle était déjà une fan de «Miss Marvel» dans la vraie vie avant de se voir confier le rôle. «Le premier numéro de Miss Marvel que j'ai eu montrait Kamala célébrant l'Aïd», a-t-elle déclaré dans une interview pour le Guardian.

Née à Karachi, au Pakistan, avant que sa famille ne déménage au Canada, elle a ensuite baigné dans la pop culture. «J'ai un frère qui a six ans de plus que moi et nous n'avons jamais regardé que des trucs qu'il voulait regarder - Le Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes et le MCU», a expliqué celle qui ne pouvait pas être plus proche de son personnage.

«Mes parents avaient l'habitude de me donner vingt dollars d'argent de poche et je dépensais tout pour les bandes dessinées, McDonald's et Iron Man. C'était une obsession malsaine. Un jour, j'ai ramassé une bande dessinée Ironheart et Kamala était sur la couverture. Je me suis dit : 'Oh mon Dieu, qui est cette personne brune ?». L'adéquation ne pouvait pas être plus parfaite.