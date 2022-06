«Ukraine : des femmes dans la guerre», le documentaire choc à découvrir le 29 juin sur Canal+

Le documentaire «Ukraine : des femmes dans la guerre» donne la parole aux femmes ukrainiennes qui se trouvent au cœur du conflit opposant leur pays à l’armée russe. Des témoignages absolument bouleversants.

Rester et se battre. Dans le documentaire «Ukraine : des femmes dans la guerre», à découvrir le 29 juin à 22h40 sur Canal+ et sur myCANAL, la photojournaliste Véronique de Viguerie est partie à la rencontre de mères et de filles, de combattantes ou de soignantes, de politiques ou de résistantes, qui ont décidé de s’engager corps et âmes dans le conflit face à l’armée russe.

On y découvre notamment la commandante Maroussia, mère de deux enfants, 44 ans, qui est partie combattre les séparatistes pro-russes dans le Donbass en 2014. Surnommée la «Jeanne d’Arc des steppes», elle défend aujourd’hui la capitale avec son unité. «Les Russes veulent épuiser notre peuple, mais nous allons nous défendre, quelqu’en soit le coût», lance-t-elle.

Les téléspectateurs découvrent également les témoignages de Iana, 30 ans, engagée dans l’armée régulière ukrainienne, Irina, 40 ans, et sa fillette Victoire, qui vivent et dorment dans les caves de leur immeuble. Sophia, 20 ans, a trouvé refuge dans le métro de Kharkiv, et se débrouille comme elle peut pour subvenir aux besoins de son fils d’un an, tandis que Natacha et sa fille Vika errent dans leur ville détruite par les bombardements après 40 jours terrées dans leur cave.