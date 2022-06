M6 remplace ses traditionnels téléfilms d’après-midi par des documentaires

Face à l’érosion des audiences, M6 a décidé de modifier sa grille en supprimant ses fameux téléfilms de l’après-midi qu’elle diffuse depuis trente ans pour les remplacer par des documentaires.

C’est une page du PAF qui se tourne pour ce qui était devenu une véritable institution. Les téléfilms de l’après-midi sur M6, c’est officiellement terminé. Pour garnir sa grille de mi-journée, la chaîne a en effet décidé d’abandonner les fictions (bien souvent des comédies romantiques) au profit de documentaires.

Dès ce lundi 13 juin, les téléspectateurs de la Six vont donc voir leurs habitudes bouleversées. Les documentaires seront diffusés à partir de 14h, du lundi au vendredi, et regroupés sous l’appellation «Un jour, un doc».

«Ce magazine vous fait découvrir des loisirs, métiers et activités extraordinaires de Français, dans l'Hexagone et à l’étranger», détaille M6. «Positif, informatif, dépaysant, 'Un jour, un doc' met en avant des personnalités et des lieux, tels que vous ne les avez jamais vus», ajoute la chaîne.

«Nous allons raconter des histoires que vivent les Français», indique auprès du Parisien Christine Bouillet, directrice de la programmation de M6. «Il y aura des documentaires sur les loisirs, sur des métiers originaux ou sur des activités à faire en famille comme le rafting.»

Face à la baisse des audiences, la chaîne tente «d’innover» et «prend le risque». «On s’est défendu autant que possible. Mais l’ADN de M6 est aussi la contre-programmation. Nous avons réussi à installer l’émission de Julien Courbet le matin, dans une case où La Petite Maison dans la prairie et Desperate Housewives étaient bien ancrées», a ajouté la responsable.

Les docs permettront-ils de relever les audiences (500.000 téléspectateurs en moyenne, soit la moitié de la concurrence) ? Des internautes expriment pour l'heure leur déception de voir cette pause fiction disparaître. Une question s'impose dès lors : M6 ira-t-elle jusqu’à se passer de ses fameux téléfilms de Noël ? il faudra patienter quelques mois pour le savoir.

