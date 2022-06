«Mercredi» : Christina Ricci livre ses impressions sur la série consacrée à la Famille Addams

C’est à l’automne que les abonnés de Netflix pourront découvrir les premiers épisodes de «Mercredi», la série centrée sur la fille de la Famille Addams, qui était incarnée par Christina Ricci au cinéma. Et cette dernière semble emballée par la nouvelle fiction.

La qualité est au rendez-vous. Révélée dans le rôle de Mercredi dans les deux films de Barry Sonnenfeld en 1991 et 1993, Christina Ricci est enthousiaste à l’idée de retrouver l’univers de la Famille Addams, cette fois à travers la série signée Tim Burton, qui est attendue à l’automne sur Netflix. La comédienne de 42 ans, qui y incarnera un rôle tenu secret pour le moment, a confié au site américain Variety avoir adoré cette nouvelle expérience.

«J’ai adoré travailler avec Tim Burton. J’ai travaillé avec Gwendolyn Christie, c’était génial. Et Jenna (Ortega, ndlr) est incroyable», a-t-elle lors d’une récente conférence de presse pour la série «Yellowjackets». Christina Ricci a par ailleurs été bluffée par la performance de Jenna Ortega dans le rôle principal.

«J’avais regardé des photos des costumes avant d’arriver sur le plateau de tournage, donc je savais à quoi elle ressemblait dans le personnage, et j’ai pensé que c’était une excellente incarnation moderne de Mercredi. La série est en phase avec le ton et l’âme des deux films, mais c’est aussi incroyablement moderne et génial», s’est-elle enthousiasmée.

La saison 1 de «Wednesday» comptera 8 épisodes. En plus de Jenna Ortega dans le rôle principal, et Christina Ricci dans un rôle secret, Catherine Zeta-Jones incarnera le personnage de Morticia Addams, et Luiz Guzman jouera son époux, Gomez Addams.