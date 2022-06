Tom Cruise : l'acteur de Top gun aurait de nouveau rompu avec Hayley Atwell

Tom Cruise aurait une nouvelle fois mis fin à sa relation avec l’actrice Hayley Atwell, ont ce week-end rapporté le Sun et le Daily Mail.

Les deux acteurs resteraient en bons termes. Les tabloïds ont ce 12 juin annoncé que Tom Cruise et Hayley Atwell («Captain America», «Agent Carter») ne seraient plus en couple. Selon The Sun, l'acteur de 59 ans et l'actrice de 40 ans auraient en effet de nouveau rompu, mais resteraient «amis», selon les indiscrétions d’un proche.

Le couple formé lors du tournage de «Mission : Impossible 7» en 2020, s'était séparé une première fois en septembre 2021 avant de se donner une nouvelle chance, mais le battage médiatique autour de leur amour aurait été trop difficile à gérer, avance le Sun.

Tom Cruise has 'SPLIT' from girlfriend Hayley Atwell after she supported him at Top Gun: Maverick premiere https://t.co/tkqbpflAA5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 12, 2022





«Malgré certaines rumeurs, cette relation n’a jamais été destinée aux objectifs des photographes. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné entre eux. Ils s’entendent très bien, et ont une alchimie fantastique, c’est pourquoi ils avaient décidé de donner discrètement une nouvelle chance à leur relation après une première rupture. Mais ce qui fonctionnait en privé n’a pas fonctionné aussi bien quand leur relation a été rendue publique. Et le couple a explosé de nouveau. Ils ont maintenant décidé qu’ils seraient mieux en tant qu’amis», a confié un indiscret au Sun.

Hayley Atwell était apparue au côté de Tom Cruise lors de la grande première de «Top Gun : Maverick». Mais d'après certains médias, il s'agissait-là d’un simple soutien amical, car le couple avait déjà décidé de rompre une nouvelle fois.

Tom Cruise and Hayley Attwell split just weeks after attending premiere together... - The Sun https://t.co/azDRgtNGji — Franseza (@fransezas) June 12, 2022

A noter que les deux intéressés n’ont pour l’heure jamais officiellement annoncé être ou avoir été en couple. Séparation ou pas, leur supposée idylle assure en tous les cas à sa manière la promo du prochain «Mission impossible» qui doit sortir en juillet 2023.