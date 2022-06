My Policeman : une bande-annonce pour le film avec Harry Styles

Harry Styles incarnera le rôle d’un policier homosexuel contraint de se cacher aux yeux de la société dans le film «My Policeman», à découvrir à partir du 4 novembre prochain sur Amazon Prime Video.

Un triangle amoureux. Dans «My Policeman», adaptation du roman éponyme de Bethan Roberts publié en 2012, et dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, Harry Styles incarne le rôle de Tom Burgess, un policier britannique contraint de cacher son homosexualité dans l’Angleterre des années 1950. L’homosexualité étant considérée comme illégale dans la ville de Brighton en 1957, Tom commence à entretenir une relation amoureuse avec une enseignante prénommée Marion. Mais il vit en parallèle une passion dévorante avec Patrick Hazelwood, le conservateur du musée.

Le récit de «My Policeman» se déroule sur deux temporalités, la première dans les années 1950, la deuxième dans les années 1990, où le couple formé par Tom et Marion, épuisé par ce triangle amoureux des débuts et par les non-dits, se retrouve dans une impasse quand Patrick fait de nouveau irruption dans leur vie après une crise cardiaque.

En plus d’Harry Styles, le casting est complété par les présences d’Emma Corrin (The Crown), David Dawson, Gina McKee, Linus Roache ou encore Rupert Everett. La réalisation a été confiée à Michael Grandage, et l’écriture au scénariste du film «Philadelphia», Ron Nyswaner.