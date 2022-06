Top Chef : malade, Louise raconte le calvaire qu'elle a vécu en finale

Après 18 semaines de compétition, les téléspectateurs vont bientôt connaître le nom du gagnant de Top Chef 2022, qui repartira avec la jolie somme de 100.000 euros. Alors que la finale, enregistrée en janvier dernier, doit être diffusée ce mercredi soir, Louise raconte qu’elle a été très malade ce jour-là.

Une épreuve dans l’épreuve. Louise a affronté Arnaud dans la finale de Top Chef qui va être diffusée ce mercredi 15 juin sur M6. La jeune chef cuisinière raconte qu’elle était en souffrance au moment du tournage, qui a eu lieu en janvier dernier dans le cadre luxueux du George V, à Paris.

«Cette finale, je pense que c’était un des pires jours de ma vie», a-t-elle confié à Télé-Loisirs. «La journée a été extrêmement stressante, en plus, j’étais très malade ce jour-là. Je n’ai pas dormi de la nuit, j’avais mes règles, j’étais au fond du trou car je fais de l’endométriose. Je dois prendre plein de cachets dans la journée. C’était très dur», s’est-elle souvenu. Une souffrance qui s’est installée la veille au soir, alors que les candidats étaient logés sur place. «J’étais au Georges V avec ma bouillotte. Et puis il y avait ce stress de se retrouver dans cet endroit hyper majestueux, de devoir gérer une équipe», a-t-elle confié.

«Je leur ai dit : 'Je suis désolée les gars, je ne suis pas au top de ma forme.' C’était horrible, car cela me faisait culpabiliser et le fait de culpabiliser me rendait encore plus malade. C’était un cercle vicieux», a-t-elle dit, ne manquant pas de remercier ceux qui l’ont aidée. «J’ai beaucoup de chance car les garçons m’ont beaucoup soutenue. Ils ont été absolument fantastiques», a-t-elle révélé.

En effet en difficulté à un moment de la coméptition, en témoigne la séquence ci-dessous dévoilée par M6, son concurrent, Arnaud, dont on saluera la beauté du geste, n’a lui-même pas hésité à lui venir en aide.

Alors est-ce que Louise, qui faisait figure de favorite, sortira gagnante de Top Chef 2022, ou bien Arnaud va-t-il finalement créer la surprise ?

Réponse ce mercredi 15 juin à partir de 21h05 sur M6.