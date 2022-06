«Le village préféré des Français» : voici la liste des 10 villages gagnants depuis 2012

En 2012 avait lieu sur France 2 la première édition du «village préféré des Français» présentée par Stéphane Bern. L'émission fêtera son 10e anniversaire, le 29 juin à 21h10 sur France 3, et dévoilera le nom du village lauréat 2022. Une occasion de revenir en images sur l'ensemble des communes récompensées.

Diffusée en 2012 sur France 2 puis sur France 3 à partir de 2019, l'émission «Le village préféré des Français», produite par Morgane Production, a su année après année, se faire une place à part entière dans le paysage audiovisuel et devenir une référence et un véritable label pour de nombreuses communes de France.

Suivi ces dernières années par plus de deux millions d'amoureux de nature et de patrimoine français, ce programme télévisé animé par Stéphane Bern contribue à chaque édition à mettre en lumière des villages vivants et dynamiques métropolitains mais aussi ultramarins depuis 2018, ainsi que des traditions régionales, des savoir-faire artisanaux mais aussi des trésors culturels et gastronomiques locaux.

Depuis 10 ans, toutes les localités sélectionnées ont connu un «effet Village préféré des Français» dès le lendemain de la diffusion de l'émission, qu'elles aient gagné ou non le titre tant convoité. Cela se traduit par une augmentation très significative du nombre de leurs visiteurs, qui dope le tourisme local et leur assure des retombées économiques accrues.

Voici le palmarès complet depuis le début de l'émission.

2012 : saint-cirq-lapopie (Lot - OCCITANIE)

© Le Sixième rêve/Unsplash

2013 : eguisheim (haut-rhin - grand est)

© Iga PALACZ/Unsplash

2014 : cordes-sur-ciel (Tarn - occitanie)

© Pascal PAVANI/AFP

2015 : ploumanac'h (côtes-d'armor - bretagne)

© Luca BRAVO/Unsplash

2016 : rochefort-en-terre (morbihan - bretagne)

© Fred TANNEAU/AFP

2017 : kaysersberg (haut-rhin - grand est)

© Patrick HERTZOG/AFP

2018 : cassel (nord - hauts-de-france)

© Jean-Pol GRANDMONT/ CC BY 4.0

2019 : saint-vaast-la-hougue (manche - normandie)

© Joël SAGET/AFP

2020 : hunspach (bas-rhin - grand est)

© Patrick HERTZOG/AFP

2021 : sancerre (cher - centre-val de loire)

© AD2T