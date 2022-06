Ciné+ : En juillet et en août, voyagez en cinéma sur les chaînes Ciné+ Premier, Ciné+ Emotion et Ciné+ Famiz

Les chaînes Ciné+ ont la bougeotte cet été et nous proposent un tour du monde en cinéma avec au programme près de 40 escales qui promettent un dépaysement total.

Envie d’exotisme et d’évasion ? Epargnez-vous la cohue à la gare, l’enregistrement des bagages à l’aéroport et bouclez juste votre ceinture pour un embarquement immédiat via les chaînes Ciné+, destinations : voyages extraordinaires.

Parmi les nombreuses escapades estivales proposées par le bouquet au fabuleux catalogue, figurent notamment «Safari», d’Olivier Baroux avec Kad Merad et Omar Sy (sur Ciné+ Premier le 18 juillet à 19h10), «Made in Italy», de James d’Arcy avec Liam Neeson (Ciné+ Premier le 25 juillet à 20h50), mais aussi «La porte du Paradis», de Michael Cimino, (Ciné+ émotion à 20h50), ou encore «Indian Palace : une suite royale», de John Madden avec Richard Gere (le 23 août à 20h50).

De Paris à Mumbaï en passant par Dallas, c’est en fait toute la planète qui s’offre à vous d’un simple clic sur la télécommande. Le voyage en passera aussi notamment par «Antoinette dans les Cévennes», de Caroline Vignal avec Laure Calamy (le 2 juillet à 20h50 sur émotion), «Australia», de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman et Hugh Jackman (le 7 juillet à 20h50 sur émotion), «Mon année à New York», avec Sigourney Weaver et Margaret Qualley (le juillet à 20h50 sur émotion), «6 jours 7 nuits», d’Ivan Reitman avec Harrison Ford et Anne Heche (le 22 juillet à 20h50 sur émotion), ou encore «L’Odyssée de Pi», d’Ang Lee (le 19 août à 20h50 sur émotion).

Tous ces films et bien d’autres encore sont également à retrouver sur MyCanal, avec entre autres escapades possibles, une introspection au bout du monde avec Tom Hanks et «Seul au monde», de Robert Zemeckis, un road trip mythique avec «Sur la route», de Walter Salles ou encore un aller sans retour pour la comédie débridée «Les amants passagers», de Pedro Almodovar, qui méritent toutes le détour, et ce 7 jours sur 7 et 24h/24 sans dépenser aucun mile.