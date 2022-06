Mort de Mary Mara : l’actrice vue dans «Urgences» et «Ray Donovan» retrouvée noyée

Mary Mara, actrice notamment connue pour ses rôles dans les séries «Urgences» et «Ray Donovan», est décédée, a déclaré son manager Craig Dorfman, dans un communiqué relayé par CNN. Elle avait 61 ans, et a vraisemblablement été victime d’une noyade.

Le monde des séries est en deuil. Le corps de Mary Mara, 61 ans, a ce dimanche été retrouvé sans vie dans le fleuve Saint-Laurent, dans l’Etat de New York. «Mary était l'une des meilleures actrices que j'ai jamais rencontrées», a déclaré Craig Dorfman, son manager, dans un communiqué qui confirme son décès. «Je me souviens encore l'avoir vue sur scène en 1992 dans 'Mad Forest' à Broadway. Elle était électrique, drôle et une vraie personne. Tout le monde l'aimait. Elle nous manquera», a-t-il ajouté.

Selon un communiqué de presse de la police de l'État de New York, des agents ont répondu à un appel dimanche vers 8h10 pour une «possible noyade». Les soldats, pompiers et ambulanciers de Cape Vincent sont arrivés sur les lieux et ont «découvert une femme décédée dans le fleuve Saint-Laurent».

«L'enquête préliminaire suggère que la victime s'est noyée en nageant», selon la police. Le bureau du médecin légiste du comté de Jefferson devrait néanmoins effectuer «une autopsie pour déterminer une cause officielle de décès», est-il précisé.

Mary Mara avait entre autre joué dans de nombreuses séries dont «Urgences», «Ray Donovan», «Dexter», «Nash Bridges», «The Practice» et «Star Trek : Enterprise».

Sa dernière apparition dans une fiction remonte à 2020, dans le film «Break Even».