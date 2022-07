Valérie Trierweiler dans «Pékin Express - Duos de Choc» : «Je vais ouvrir la voie à Brigitte Macron»

Ce mercredi 6 juillet M6 lancera «Pékin Express – Duos de Choc», une version avec des célébrités de sa célèbre course. Parmi elles, Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande partie accompagnée de sa meilleure amie, et qui verrait bien Brigitte Macron se lancer dans la même aventure.

Pékin Express, une affaire de Premières dames ? A partir de ce mercredi 6 juillet, M6 entame la diffusion de «Pékin Express – Duos de choc», dans laquelle six personnalités, accompagnées du binôme de leur choix, sont parties à l’aventure à travers le Sri Lanka au profit d’associations humanitaires.

Valérie Trierweiler, qui fait partie de ces candidats, a livré quelques détails sur son expérience dans une interview pour Télé-Loisirs au cours de laquelle elle a également lancé comme un défi à Brigitte Macron.

«Dans Pékin Express, le premier jour, on est coiffées, maquillées; le deuxième, on met encore un peu de rouge à lèvres; le troisième jour, c’est fini; et à la fin, on ne se lave même plus», a-t-elle déclaré quant à l'aventure qu'elle a vécue au bout du monde au côté de sa meilleur amie, avant d’évoquer pour le magazine l’étiquette de Première dame qui lui est encore aujourd’hui associée.

«C’est vingt mois de ma vie… J’ai 57 ans, et pour moi, ce n’est pas l’essentiel. Ma vie, ce sont mes enfants, mon travail, mes amis», a déclaré l’ancienne compagne de François Hollande, avant de se permettre une petite remarque qui donnera peut-être des idées à l’actuelle Première dame : «Peut-être que je vais ouvrir la voie et qu’il y aura Brigitte Macron la prochaine fois !».