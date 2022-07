Johnny Depp : l’acteur évite son procès pour violence grâce à un accord financier avec le plaignant

Les avocats de Johnny Depp sont parvenus à conclure un arrangement avec le membre de l'équipe du film «City of Lies» qui accusait l’acteur de l’avoir un jour frappé sur un plateau en 2017.

Johnny Depp ne comparaîtra finalement pas ce mois-ci. Alors qu’il devait se rendre à un procès civil à Los Angeles le 25 juillet prochain, soit moins de deux mois après avoir remporté sa bataille en diffamation devant un tribunal de Virginie contre son ex-femme Amber Heard, la star de Pirates des Caraïbes a conclu un accord avec le plaignant.

Gregg Brooks, un régisseur avec qui il a travaillé sur le film «City of Lies» en 2017, avait poursuivi Johnny Depp l'année suivante, l’accusant de s’être un jour mis en colère après l'avoir informé qu'ils devaient arrêter de filmer pour la nuit.

Selon la plainte, Johnny Depp voulait continuer encore pour obtenir une version plus longue d'une scène, et Brooks avait pu repousser par deux fois la fin de tournage. Mais à 23 heures, on lui a dit qu'il devait tout stopper.

Quand Johnny Depp a eu vent de la nouvelle, il se serait mis à crier : «Putain, qui es-tu? Vous n'avez pas le droit de me dire quoi faire !», est-il indiqué dans le procès verbal, cité par le magazine Variety.

Dans une rage folle, l’acteur aurait alors frappé Brooks deux fois dans la cage thoracique. Le régisseur a affirmé que Johnny Depp sentait l’alcool et avait crié «Je vais vous donner 100.000 $ pour me frapper au visage maintenant !»

La poursuite devrait être rejetée une fois l'arrangement entre la star et le plaignant officiellement conclu, rapporte encore Variety, qui précise qu’aucune clause du contrat entre eux n'a été divulguée.

Dans cette nouvelle affaire, Johnny Depp était une nouvelle fois représenté par Camille Vasquez, l'avocate qui est devenue populaire lors du procès en diffamation qui a opposé l'acteur à son ex-épouse Amber Heard qui tente, par ailleurs actuellement, de faire annuler le verdict.