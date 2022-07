Better Call Saul : Bob Odenkirk révèle que le prochain épisode sera celui dans lequel il a fait son malaise cardiaque

Dans une interview accordée au site américain The Hollywood Reporter, Bob Odenkirk a révélé que le prochain épisode de l’ultime saison 6, diffusé la semaine prochaine, contenait la scène durant laquelle il a fait son malaise cardiaque.

Aucun souvenir. Alors qu’il vient d’obtenir sa cinquième nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans la série «Better Call Saul» - la 17e de sa carrière – Bob Odenkirk a révélé au site américain The Hollywood Reporter que l’épisode qui sera diffusé la semaine prochaine, le 9e de cette ultime saison 6, contenait la scène pendant laquelle il a fait son malaise cardiaque. Un moment tragique survenu en juillet dernier lors du tournage de la série à Albuquerque, dans l’Etat du Nouveau Mexique, dont il n’a plus aucun souvenir.

«Je ne suis pas retourné sur les plateaux de tournage pendant 5 semaines. Et quand je suis revenu, ils ont limité les journées à 12h de travail», commence Bob Odenkirk. «L’épisode de la semaine prochaine contient la scène en question. Les trois premiers quarts ont été tournés avant mon malaise, et le dernier quart après. La chose la plus étrange, c’est que je n’ai absolument aucun souvenir de ce jour. Quand je regarde cette scène, je vois quelque chose à laquelle je ne me souviens pas d’avoir participée. Il peut arriver d’avoir un vague souvenir d’une scène, car cela fait plusieurs mois qu’elle a été tournée. Mais dans ce cas précis, c’est le vide absolu», poursuit le comédien de 59 ans.

Bob Odenkirk assure désormais être en pleine forme, et que cet événement est définitivement derrière lui. Jamais récompensé aux Emmy Awards, les fans espèrent probablement le voir rafler la statuette lors de la prochaine remise des prix tant sa performance dans la série est épatante. Une chose est sûre, l’acteur se dit honoré d’avoir pu incarner ce personnage durant toutes ces années, que soit dans «Breaking Bad» ou «Better Call Saul». «Cette série est en tout point unique et je chérirais tous les merveilleux moments que j’ai passé, et il y en a eu tellement. Et je suis reconnaissant pour tout cela», lance-t-il.