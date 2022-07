«Pékin Express : duo de choc» : l'animateur Stéphane Rotenberg particulièrement «surpris» par Valérie Trierweiler

Alors que la diffusion de Pékin Express se poursuit ce mardi avec le deuxième épisode de «Duos de Choc», l’animateur du jeu de M6, Stéphane Rotenberg, a révélé avoir été très «surpris» par Valérie Trierweiller qui fait partie des candidats de cette édition spéciale célébrités.

«Un côté gonflé». La prestation dans le jeu Pékin Express de Valérie Trierweiler aura particulièrement marqué Stéphane Rotenberg. L’animateur de la célèbre course de M6, qui diffuse ce mardi le deuxième épisode de son édition «Duo de Choc» avec des célébrités, a confié que la journaliste, et ancienne compagne du président François Hollande, était la candidate qui l’avait le plus surpris.

«On a d'une Première dame l'image conçue par ses apparitions officielles. Évidemment, elle a eu une vie avant, elle en a une après. Je lui avais raconté, et elle avait été surprise que je sois surpris qu'elle soit tout-terrain. J'avais cette image d'elle, et j'ai donc été surpris. Elle est très compétitrice, vous allez le voir», a-t-il confié dans une interview publiée ce mercredi 13 juillet par le magazine Gala.

Si cette aventure n’a «pas été de tout repos» pour elle, comme l’ancienne rédactrice de Paris Match l’avait, il y a quelques semaines, elle-même confié à Laurent Ruquier sur RTL (où elle est sociétaire des Grosses Têtes depuis 2020), Valérie treirweiller garde néanmoins un beau souvenir de son aventure au Sri-Lanka.

Sur Instagram, ce vendredi 8 juillet 2022, l’ancienne première dame a d’ailleurs adressé un joli message à une famille qui l’avait hébergée pendant son aventure. «C’est l’un des plus beaux moments du premier épisode de Pékin Express. Karine (son amie et binôme dans le jeu, ndlr) et moi avons adoré ce petit garçon si attachant et sa famille tellement bienveillante», a écrit Valérie Trierweiler. «Je suis d’autant plus sensible à la cause des enfants que nous participions pour le Secours Populaire. Nous les gardons dans notre cœur et nous pensons à eux et à la crise que traverse le Sri Lanka», a-t-elle écrit en légende de deux clichés.

Lors de la diffusion du premier épisode de «Pékin Express : Duos de Choc», le 6 juillet dernier, la journaliste avait évoqué son passage à l'Élysée, au côté de François Hollande. «J'ai été une Première dame incomprise. C'est ça, je crois, encore aujourd'hui, qui me blesse», avait-elle dit avant de déclarer : «Je me revendique comme une femme libre, c'est-à-dire, je ne me laisse pas imposer les contraintes extérieures».

Pour savoir comment s'est déroulée la suite de l'émission, pour Valérie Trierweiller comme pour les autres concurrents dont font notamment partie Théo Curin, Just Riadh, ou encore Inès Reg, il faudra suivre l'épisode 2, ce mardi à 21h10 sur M6.