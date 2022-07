«The Handmaid's Tale», saison 5 : un premier teaser centré sur le face-à-face entre June et Serena (SPOILERS)

La plate-forme américaine Hulu vient de dévoiler un nouveau teaser de la saison 5 de «The Handmaid’s Tale», dont la diffusion commencera le 14 septembre prochain, qui annonce un duel sans merci entre June et Serena. Elle sera disponible en France sur OCS.

Aucun remord. Le nouveau teaser de la saison 5 de «The Handmaid’s Tale» laisse entrevoir un face-à-face impitoyable entre June, qui a assassiné le commandant Waterford dans le quatrième chapitre, et Serena, la veuve impitoyable de ce dernier. Et elle entend bien révéler à cette dernière qu’elle est l’auteure du meurtre. «Je veux qu’elle sache que c’était moi !», entend-on de la bouche de June. «Tu veux te battre ? Battons-nous», lance-t-elle un peu plus tard dans le teaser.

Serena, de son côté, se prépare à jouer la veuve éplorée à la perfection. Tout en usant de sa position pour servir ses intérêts. On peut voir une image d’elle où, alors qu’elle semble triste face au cercueil contenant son époux, elle ne peut s’empêcher de faire une grimace maléfique qui révèle sa vraie personnalité. D’autres détails sautent aux yeux, comme ce moment où il semble que June est en prison. On comprend également que Gilead commence à étendre son influence au-delà de ses frontières, jusqu’au Canada où des milliers de personnes ont trouvé refuge.

La série sera lancée le 14 septembre prochain outre-Atlantique sur Hulu, avec la diffusion de deux épisodes. En France, les téléspectateurs ont rendez-vous sur OCS qui a pour habitude de proposer les épisodes inédits moins de 24h après les États-Unis.