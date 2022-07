Le quidditch change de nom après les propos jugés transphobes de J.K. Rowling

Imaginé par J.K. Rowling dans la saga «Harry Potter», le quidditch connaît depuis 2005 une variante moldue et se joue sur la terre ferme. A l’initiative d'associations américaines, qui organisent la pratique de ce sport, le quidditch change de nom, en réaction aux positions jugées transphobes de J.K. Rowling. Il est rebaptisé Quadball.

Un nouveau nom. L’association US Quidditch et la Major league of Quidditch ont annoncé mardi dans un communiqué modifier le nom de cette pratique, précisant par ailleurs que L'Association internationale de Quidditch (IQA) prévoit également d'adopter cette nouvelle appellation dans le monde entier. Le quidditch, qui «en moins de 20 ans, est passé de quelques dizaines d'étudiants universitaires dans le Vermont rural à un phénomène mondial avec des milliers de joueurs, des ligues semi-professionnelles et des championnats internationaux», souligne la directrice générale de l'US Quidditch, Mary Kimball, s’appellera désormais Quadball.

J.K. Rowling et Warner à l'origine de ce choix

Les instances dirigeantes de ce sport sont revenues sur les raisons qui les ont incitées à prendre cette décision. Évoquant en premier lieu le nom J. K. Rowling, elles expliquent vouloir prendre leur distance avec la Britannique. «J.K. Rowling, l'auteur de la série de livres Harry Potter, est de plus en plus surveillée pour ses positions anti-trans. Des groupes de défense LGBTQ + comme GLAAD et la Human Rights Campaign ainsi que les trois acteurs principaux de la série de films Harry Potter ont critiqué ses positions», notent ainsi les deux associations.

Elles précisent par ailleurs vouloir devenir propriétaire du nom de leur sport afin de «continuer à se développer» librement. Or aujourd’hui, le quidditch est une marque déposée qui «appartient à la société de cinéma et de divertissement Warner Bros», notent les deux associations, qui comptent bien dorénavant faire voler le Quadball de ses propres ailes.

Lancé en 2005 au Middlebury College dans le Vermont par Xander Manshel et Alex Benepe, ce sport est aujourd'hui joué par près de 600 équipes dans 40 pays. Plusieurs coupes du monde de Quidditch moldu ont d’ailleurs été organisées.