Sarah Michelle Gellar : la star de Buffy de retour dans une série fantastique avec «Wolf pack»

Sarah Michelle Gellar, la star de «Buffy contre les vampires», va faire son retour dans une série télévisée fantastique. Elle campera l’un des personnages de «Wolf Pack», spin off de la série à succès «Teen Wolf», elle-même adaptée prochainement en film.

De retour aux affaires surnaturelles. Après avoir campée l’une des plus célèbres tueuses de vampires dans la série culte «Buffy contre les vampires», Sarah Michelle Gellar, 45 ans, va de nouveau affronter des forces surnaturelles. L’actrice a rejoint le casting de «Wolf Pack», série fantastique développée pour Paramount +. C’est ce qu’elle a annoncé jeudi à l’occasion d’une apparition surprise lors du Comic-Con, qui se tient jusqu’à dimanche à San Diego, a rapporté Entertainment weekly.

Buffy devient inspectrice

Dans cette nouvelle série adaptée des romans d’Edo van Belkom et développée par Jeff Davis, l'actrice dont le nom est indissociable de son personnage de Buffy Summer endossera le rôle de l'inspectrice Kristin Ramsey.

Présent au côté de l'actrice à San Diego, Jeff Davis, qui est également à l'origine de la série «Teen Wolf» dont est dérivée «Wolf Pack», n'a pas manqué de partager son enthousiasme à propos de l'arrivée de Sarah Michelle Gellar dans l'équipe, comme l'a relayé Entertainment Weekly. «J'ai toujours pensé que ce serait incroyable si nous pouvions ramener Sarah Michelle Gellar dans une série d'horreur», a expliqué le scénariste, confiant par ailleurs que «Buffy contre les vampires» avait influencé «Teen Wolf».

C'est désormais chose faite, puisqu'elle rejoint les quatre jeunes acteurs de cette nouvelle série dont les noms avaient déjà été annoncés fin juin.

«Wolf pack», (meute de loups en français), mettra en effet en scène quatre adolescents inexplicablement attirés les uns par les autres pour comprendre le mystère qui les unis : la morsure et le sang d'un loup garou. Ils seront campés par Armani Jackson dans le rôle d'Everett, Bella Shepard dans celui de Blake, quand Chloe Rose Robertson et Tyler Lawrence Gray incarneront respectivement à l'écran Luna et Harlan. Ils pourront compter sur une spécialiste du genre pour les guider.