BTS : des fans vont pouvoir séjourner dans la maison de leur télé-réalité

La maison où le fameux groupe de K-Pop BTS a filmé la télé-réalité «In the Soop» va être mise à la location sur Airbnb.

Dans un communiqué de presse mis en ligne par le magazine People, Airbnb a révélé que deux personnes auront l'opportunité de profiter d'un séjour d'une nuit dans la magnifique propriété où les BTS ont filmé leur émission de télé-réalité, «In the Soop».

La vaste demeure est située à PyeongChang, en Corée du Sud, «une région montagneuse célèbre pour ses forêts luxuriantes et ses panoramas vallonnés», est-il décrit dans le communiqué.

Les voyageurs pourront envoyer une demande de réservation pour ce logement le mardi 2 août à partir de 4h, heure de Paris (11h KST). «Lisez bien attentivement le ‘règlement intérieur’ avant de réserver», est-il précisé.

Premier arrivé, premier servi

Ses réservations seront accordées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» et surtout ne seront possibles que pour une seule et unique date, et est-il rappelé à plusieurs reprises, limitée exclusivement à deux personnes.

«Ce séjour d'une nuit, le 29 août, pourra être réservé pour seulement 7 dollars (soit 6,92 euros environ, ndlr) et permettra aux voyageurs de découvrir ce que les membres de BTS ont tant apprécié pendant leur séjour dans la propriété il y a quelques mois», est-il annoncé.

Le chiffre 7 serait un clin d’œil aux sept membres du groupe : RM, 27 ans, Jin, 29 ans, Suga, 29 ans, J-Hope, 28 ans, Jimin, 26 ans, V, 26 ans et Jungkook, 24 ans.

A ce tarif, Airbnb ne laissera pas le choix dans la date avec peu de latitude aux occupants. L'arrivée s'effectuera ainsi impérativement le 29 août à 12h (KST) à la station KTX de Pyeongchang, et le départ le 30 août à 11h (KST), est-il indiqué dans l’annonce, qui précise que le logement ne convient pas aux enfants ni aux bébés, qu’il y est interdit de consommer de la drogue ou de se livrer à des activités illégales, d’organiser une fête ou d’y venir avec un animal. A bien noter également, que les voyageurs devront se rendre à la gare KTX de PyeongChang et en revenir par leurs propres moyens. Le transport entre la gare KTX de PyeongChang et le site «In the Soop» sera quant à lui inclus.

relax, unwind and live like BTS at the @INTHESOOP_TV countryside estate in pyeongchang, south korea





booking opens on aug 2nd at 11am KST: https://t.co/uXoWJf8cOw pic.twitter.com/jw15GfQaCY — Airbnb (@Airbnb) July 25, 2022

À l'extérieur du manoir de campagne, les invités auront cependant «la possibilité de profiter de la vaste terrasse et de la piscine rectangulaire que J-Hope et Jin fréquentaient souvent dans l'émission. Ils pourront également transpirer en sautant sur le trampoline ou profiter de l'équipement de gym utilisé par les membres. Le domaine comprend même un terrain de basket où Bam, le chien de Jungkook, se promenait souvent», est-il écrit.

«Le meilleur bœuf grillé du monde»

«L'un des points forts de la maison est la salle de musique, qui offre une vue imprenable sur la piscine et le paysage montagneux. Un grand portrait de BTS orne le mur, que les invités peuvent admirer tout en jouant de la guitare comme Suga. Pour les amateurs de gastronomie, des plats spécialement préparés seront apportés à la cuisine d'aspect moderne, tels que des tartes aux œufs, des gâteaux de riz mijotés et du bœuf coréen grillé au charbon de bois, que le groupe estime ‘le meilleur au monde’», toujours selon les propos rapportés sur le communiqué d’Airbnb.

Diffusée en cette année 2022, la saison 2 de l’émission de télé-réalité «In the Soop» dévoilait les sept membres de BTS «se déconnectant de leurs horaires chargés en passant du temps les uns avec les autres dans une magnifique demeure au cœur de la nature», est-il décrit sur Airbnb.

Alors que le groupe se concentre actuellement sur des projets en solo, «les fans pourront profiter de cette expérience Airbnb en toute tranquillité en sachant que BTS 'restera également actif en équipe', souligne (étrangement) l'annonce, comme avait rapidement tenu à le faire la maison de production des célèbres chanteurs au lendemain de leurs déclarations sur leur besoin impérieux de faire une pause.