Bullet Train : On a vu le film d'action avec Brad Pitt

C’est l’été, et l’ambiance est à la détente. Pour ceux qui voudraient passer un bon moment dans un salle obscure, «Bullet Train» s’annonce comme une valeur sûre. Action à toute vitesse, humour à tous les wagons, et un Brad Pitt absolument irrésistible sont à bord.

De l’action et de l’humour. Adapté du roman japonais de Kotaro Isaka, attendu en salles le 3 août, «Bullet Train» offre un parfait mix de ces deux éléments aux spectateurs qui, il y a fort à parier, sortiront de la salles avec un énorme sourire aux lèvres. La raison est simple : on ne s’ennuie pas une seconde dans ce film porté par un casting impressionnant, à commencer par Brad Pitt.

L’acteur de 58 ans y incarne Coccinelle, un assassin vétéran appelé en remplacement sur une mission en apparence facile. Il doit monter dans un train à grande vitesse à Tokyo, récupérer une mallette avec un sticker sur la poignée, et descendre à l’arrêt suivant. Simple et basique. Ce qui, pour Coccinelle est forcément louche. Surtout pour lui qui à l’habitude d’avoir la poisse. Ce qui n’est pas rassurant quand il constate que les choses s’annoncent (beaucoup) plus compliquées que prévu.

Bonne humeur garantie

«Bullet Train» est une comédie d’action. Rien de plus, rien de moins. Les scènes de combat sont parfaitement chorégraphiées, les répliques fusent aux oreilles, et le comique de situation est largement présent. Certains viendront probablement se plaindre de ces échanges entre les personnages, ou du potentiel abus du second degré. Mais franchement, si on se laisse aller, et qu’on se pose simplement devant l’écran sans à priori, il y a la possibilité de rire avec la salle entière pendant les 2h que dure le film.

Le casting est juste parfait, Brad Pitt donnant la réplique à Brian Tyree Henry (Atlanta), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Andrew Koji, Joey King, Zazie Beetz (Deadpool 2), Hiroyuki Sanada, Sandra Bullock, et l’incroyable Michael Shannon (Take Shelter) dont le personnage est peut-être un des meilleurs «boss de fin de jeu» imaginés. La réalisation rythmée de David Leitch (Deadpool 2) participe grandement à bâtir cette ambiance si particulière qui se dégage de «Bullet Train».

En conclusion, ce film possède tous les ingrédients pour venir mettre de la bonne humeur au cœur de l’été. On rigole, on en prend plein les yeux lors des combats, le suspense est présent, les retournements de situation aussi, tous comme les flashbacks intenses, … N’hésitez pas à monter dans le train