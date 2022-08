A$AP Rocky : le rappeur inculpé pour une fusillade à Los Angeles

A$AP Rocky a ce lundi 15 août été inculpé de deux chefs d'accusation avec une arme à feu semi-automatique, a annoncé le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón. Le rappeur est accusé d'avoir tiré plusieurs coups de feu sur un ancien ami lors d'une rencontre à Hollywood en novembre 2021.

A$AP Rocky fait désormais face à des accusations criminelles. «Décharger une arme à feu dans un lieu public est une infraction grave qui aurait pu se terminer par des conséquences tragiques non seulement pour la personne ciblée mais aussi pour les passants innocents visitant Hollywood», a ce lundi 15 août déclaré le procureur du comté de Los Angeles George Gascón dans un communiqué de presse.

De son vrai nom Rakim Mayers, le rappeur A$AP Rocky, 33 ans, avait été arrêté en avril 2022 dans le cadre d’une enquête sur une fusillade survenue en 2021 à Los Angeles. Le rappeur revenait de vacances avec sa compagne, la chanteuse Rihanna avec qui il a eu un enfant en mai, lorsque les autorités l'avaient arrêté à l'aéroport de Los Angeles.

«Le 6 novembre 2021, vers 22h15, une dispute entre deux connaissances s'est produite dans le quartier de Selma Avenue et Argyle Avenue, dans la région d'Hollywood», avait déclaré la police dans un communiqué. «La dispute s'est intensifiée et le suspect a tiré avec une arme de poing sur la victime. La victime a subi une blessure mineure à la suite de l'incident. Après la fusillade, le suspect et deux autres hommes ont fui la zone à pied».

La police de Los Angeles avait trouvé plusieurs armes à feu au domicile d’ASAP Rocky lors de la perquisition réalisée à la suite de son arrestation.

La victime présumée, Terell Ephron, un ancien associé d’ASAP Rocky connu sous le nom d'ASAP Relli (qui faisait autrefois partie du collectif hip-hop ASAP Mob, formé en 2006 à Harlem), a il y a quelques jours lancé des poursuites contre le rappeur devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, alléguant notamment souffrir de détresse émotionnelle.

Le compagnon de Rihanna, qui avait déjà été reconnu coupable d'agression en Suède pour une bagarre de rue à Stockholm en 2019, devrait comparaître ce mercredi tandis que le LAPD continuer d'enquêter sur l'affaire.