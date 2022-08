Ezra Miller : l'acteur confie entamer un traitement pour ses «complexes problèmes de santé mentale»

Après avoir fait parler de lui de nombreuses fois pour ses frasques et autres démêlés avec la justice, l’acteur Ezra Miller a fait savoir qu’il avait commencé un traitement pour remédier à ses «complexes problèmes mentaux».

Un mea culpa, avant qu’il ne soit trop tard ? L’acteur Ezra Miller, notamment vu dans la saga des «Animaux Fantastiques» a, via un communiqué transmis ce 15 août à différents magazines américains, présenté ses excuses pour son comportement alarmant et annoncé vouloir effectuer de profonds changements dans sa vie.

«Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j'ai commencé un traitement continu», est-il écrit dans le communiqué. «Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m'engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie», a-t-il ajouté.

Accusé à de multiples reprises ces derniers mois, notamment de harcèlement et de cambriolage, mais aussi d'agressions et d'abus, la star de «The Flash», avait encore il y a quelques jours seulement suscité l'effroi, comme l'avait rapporté Rolling Stone. Le magazine avait fait savoir que la police s’était rendue dans sa ferme dans le Vermont, par crainte pour la sécurité d’une jeune mère et de ses trois enfants qui y sont hébergés.

En juin, la mère en question avait déclaré à Rolling Stone que Miller l'avait aidée à échapper à un «ex violent et abusif». «Mes enfants sont capables de se détendre davantage dans leur guérison grâce à la sécurité et à l'éducation qu'Ezra leur a apportées», avait-elle ajouté. Une version contredite par le père des enfants et plusieurs témoins qui ont quant à eux fait état d’un environnement chaotique et dangereux.

Son avenir propfessionnel en jeu

Ezra Miller et la jeune mère se seraient rencontrés plus tôt cette année lors du séjour prolongé de l'acteur à Hawaï, a expliqué le magazine Rolling Stone. Un séjour au cours duquel l'interprète de Croyance Bellebosse dans «Les Animaux fantastiques» avait d’ailleurs fait l'objet d'une série d'incidents violents qui avaient incité une réunion d'urgence des dirigeants de Warner Bros. et de DC pour discuter de son avenir avec le studio, et en particulier la franchise «The Flash».

Pour ne rien arranger, en juin toujours, des parents avaient demandé une ordonnance de protection au nom de leur enfant de 18 ans, Gibson, alléguant que Miller lui avait fourni du LSD à l'adolescence. Gibson avait déclaré à Rolling Stone que leur réaction vis-à-vis de lui était totalement démesurée. «L'idée que j'ai subi un lavage de cerveau ou que j'ai été contraint dans n'importe quel contexte est grotesquement fausse», avait-il déclaré. «Pour les médias et le public, croire et sensationnaliser les affirmations de mes parents est une violation horrible de ma dignité et de celle d'Ezra.» Quelques semaines plus tard, une mère du Massachusetts avait également obtenu une ordonnance temporaire de prévention du harcèlement contre Miller au nom de son enfant de 12 ans.

Selon Variety, les dirigeants de Warner Bros. soutiendraient aujourd'hui la décision de l'acteur de se faire soigner. Après la série de scandales, le sort du projet le plus médiatisé d'Ezra Miller, à savoir le film DC «The Flash», pourrait toutefois encore être remis en question. THR a rapporté que le studio Warner Bros. explorait plusieurs pistes pour le film à gros budget, notamment celui de limiter les échanges de Miller avec la presse autour de la sortie, mais aussi celui de suspendre le projet, voire de l'annuler en dernier recours. Pour l'heure, la sortie est toujours prévue le 23 juin 2023.