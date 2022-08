House of the Dragon : qu'en disent les premières critiques ?

Les premières critiques de la très attendue série «House of the Dragon», le préquel de «Game of Thrones» dont la diffusion débute en France ce lundi 22 août sur OCS City (en direct des US à 3h du matin), sont tombées.

Réussite ou déception ? Trois ans après le final (que d’aucuns s’accordent à trouver raté) de la 8e et dernière saison de «Game of Thrones» - monument qui a marqué à jamais l’Histoire des séries (et de la pop culture en général), le premier spin-off «House of the Dragon», s’apprête à enfin montrer le bout de son nez.

Le bébé, dont la gestation a été coûteuse et longue, suscite l’excitation chez les fans de fantasy qui n’en peuvent plus de patienter avant de découvrir s'il ressemblera ou non à sa maman. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs sûrement déjà réglé leur réveil pour la découvrir à l'heure US sur OCS à 3h du matin, dans la nuit de dimanche à lundi...

Le Feu règnera ce lundi, dès 3h du matin pic.twitter.com/thcYFTjH4q — OCS (@OCSTV) August 18, 2022

Avant qu’ils ne puissent se faire une idée par eux même de ce que vaut ce nouveau show basé, comme GOT, sur les écrits de George R.R. Martin, certains journalistes qui ont pu déjà visionner les six premiers épisodes, livrent ce vendredi 19 août leur analyse. Si tous ne se montrent pas dithyrambiques, la majorité se montre élogieuse, considérant la nouvelle venue comme une réussite voire «meilleure» que l’originelle.

Basée sur son livre tentaculaire «Fire & Blood» paru en 2018, lequel situe son action (fictive) 200 ans avant la bataille pour les sept royaumes représentée dans «Game of Thrones», «House Of The Dragon» revient sur les événements qui ont conduit à la guerre de succession sanglante qui s’est jouée chez les Targaryen (soit les ancêtres de Daenerys, incarnée par Emilia Clark dans GOT).

La journaliste du Guardian a qualifié «House Of The Dragon» de «succès retentissant», lui attribuant quatre étoiles et notant qu'elle «semble bien partie pour devenir un aussi fascinant jeu d'échecs politique que son prédécesseur», relevant aussi qu'elle est «conçue pour satisfaire pleinement les fans de fantasy purs et durs».

Le Times précise que la série est «accessible à tous ceux qui n'ont pas vu une seconde de ‘Game of Thrones’, mais d'une familiarité rassurante pour ceux qui ont tout regardée».

Alors que le Financial Times relève la magnificence des images «pas surprenante à l’heure des budgets sans fond», et se pâme devant «les prises de vue aériennes» et les «gros plans de dragons», la BBC évoque «une situation fascinante, pleine de motivations compréhensibles et de dilemmes moraux (…) C'est du pur Game of Thrones, mais pas comme vous vous en souvenez», dit le journaliste. Stephen Kelly note en effet des différences entre la série et celle qui l'a précédée : «House of the Dragon diffère de Game of Thrones de plusieurs manières, bien qu'il soit remarquable à quel point elle lui ressemble et se fasse sentir de prime abord comme une continuation naturelle de la série».

Un point de vue qui diffère quelque peu de celui de The Independant. «Le plus grand compliment que je puisse faire à House of the Dragon, a écrit le journaliste, est d'observer à quel point cela ressemble à Game of Thrones».

Bien que les critiques s’avèrent globalement positives, le magazine Rolling Stones se montre un peu moins enthousiaste : «Peu importe le nombre de dragons CGI qu'elle a à offrir, la nouvelle série ne ravivera pas le feu dans le cœur des téléspectateurs qui ont aimé Game of Thrones à un moment donné, non pas pour l'univers, mais pour les personnes qui s'y trouvent». La journaliste du magazine souligne qu’«il manque une chose - au moins parmi les six épisodes disponibles pour les critiques - c'est la légèreté. «Il y a un peu d'humour ici», regrette-t-elle.

Le critique d’Empire a lui aussi été moins séduit que ses consœurs et confrères, jugeant que «l’écriture manque d’éclat et de la profondeur de Game of Thrones».