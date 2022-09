Ciné+ : ça va cogner à la rentrée

La rentrée sur Ciné+ devrait satisfaire les amateurs d’action et de sensations fortes. Les coups vont pleuvoir dans tous les sens, et les abonnés feraient bien de se tenir prêts.

Opération coup de poing. La rentrée sur Ciné+ ne sera pas exempt de face-à-face titanesques, à commencer en septembre par le film «Godzilla vs Kong», avec l’affrontement de ces deux monstres iconiques du grand écran. Les téléspectateurs pourront d’ailleurs découvrir le premier volet consacré au lézard géant sorti sur les écrans en 2014. Mais aussi le long métrage de Roland Emmerich de 1998, avec Matthew Broderick et Jean Reno.

Le mois de septembre sera également placé sous le signe des films catastrophes, avec l’excellent «Tunnel» de Kim Seong-hoon, «Fukushima 50» avec Ken Watanabe, «Deep Impact» de 2012 avec Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), ou encore le troublant «Take Shelter» avec Michael Shannon et Jessica Chastain.

En octobre, ça va être la baston avec le mois «Full Fight». L’intégrale des films «Rocky» sera à disposition, avec un marathon à suivre le 3 octobre. Il y aura également «Match Retour» avec Robert De Niro et Sylvester Stallone, l’incontournable «Raging Bull», mais aussi «Ali» avec Will Smith. «Mortal Kombat», «Foxcatcher», «Tyson», «Double Impact», ou encore «Tai Chi» viendront s’ajouter à la longue liste de fictions à découvrir. Et cela sans compter tous les autres films, de tous les genres, qui seront accessibles aux abonnés.